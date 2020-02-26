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台灣燈會主燈去留 中市再槓中央

聯合報 / 記者曹悅華游振昇吳姿賢／連線報導
為了台灣燈會主燈是否原地永久設置，中央和台中市政府又槓上。 圖／聯合報系資料照片
為了台灣燈會主燈是否原地永久設置，中央和台中市政府又槓上。 圖／聯合報系資料照片

為了台灣燈會主燈是否要原地永久設置，中央和台中市政府又槓上了。台中市政府昨出示公文，指交通部觀光局申請的是臨時建物；觀光局則引用「台北花博模式」指出，先申請臨時建物，再補齊條件即可永久保留。

台灣燈會剛落幕，之前被觀光局定調為永久設置的主燈「森生守護－光之樹」，由國際級藝術家林舜龍操刀，如今卻傳出可能拆遷、甚至銷毀。林舜龍說，當初標案就是要永久性設置，一切設計都是以此為理念，作品也與花博有相當大的連結跟故事性，如果自己生的孩子沒人要養，那就自己養；他的工作室在淡水，新北市政府若認養他可就近照顧，台中市不要的話，相信新北市會很歡迎。

一位設計界人士說，「整件事就是政治考量，很多問題在後花博時代就開始了」，前市長林佳龍許多設計以永久設置為原則或可以拆解重組，但盧秀燕上任後幾乎都否決掉，說穿了就是「龍燕之爭」。

據了解，當初投標須知有註明要設計永久性設置主燈。去年十月廿二日籌備會議，觀光局與台中市府達成共識，主燈留置現地典藏。十一月四日會議紀錄也看到主燈將現地典藏，台中市觀旅局長林筱淇也有簽名。今年二月十八日及十九日典藏及撤場會議，又獲台中市與會代表同意。

近日設計團隊卻收到台中市都發局公文，提及主燈使用至四月卅日，如需展延，需要十五天前申請，且申請以一次為限，與永久典藏有很大落差。據了解，主燈後續維護費用，中央要地方政府自行籌措，恐是台中市府考量原因之一。

交通部長林佳龍昨說，招標時就設定永久保存，至於主辦城市後續怎麼處理，希望可依會議結論跟當時標案規定辦理，因土地是台中市政府，也只能建請參考辦理。至於觀光局當時申請的是臨時建物，他說，過去也有相關例子，可透過法定程序申請保留。

交通部觀光局今天仍依計畫點交主燈，希望繼續溝通協調。中市觀光旅遊局長林筱淇說，會再開會討論主燈問題，但原地保留已不太可能。

台中市

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