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「避免國賠爭議」 環保署今撤銷台中市府對中火處分

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
中火生煤使用量。圖／環保署提供
中火生煤使用量。圖／環保署提供

台中市府環保局日前廢止中火2、3號機操作許可證，環保署指錯誤引用空汙法、違反信賴保護原則要求撤銷。環保署今表示，已依行政程序法撤銷台中市府對中火的行政處分，原經廢止的2、3號機操作許可證及生煤使用許可證，將回到展延審查狀況，由台中市環保局依法繼續審查，再做成准駁，並未侵犯地方政府權力。

105年9月29日台化公司也遭彰化縣府環保局以申請文件不符原許可證內容、屆期未補正，駁回展延申請，導致該廠停工，後續訴願時，因彰化縣府環保局有認定事實錯誤、程序違法、理由不備等多項違誤，展延審理過程有違法律程序，遭訴願決定原處分撤銷。

彰化縣府環保局106年6月20日違法撤銷原領有的許可證，也遭訴願撤銷原處分，台化公司107年9月21日向彰化縣府提起11.4億元國賠及民事訴訟，目前已開庭3次。

為避免台中市府重演彰化縣府「舊事」，環保署說，108年7月至台中市環保局裁處前共5次提醒相關法令規定，且109年2月15日亦函請更正，但該局同年2月20日函復時僅說明相關處分案進入行政救濟程序，迄今仍未予更正處分，故不得不依法撤銷，避免地方政府相關行政處分瑕疵，衍生國賠爭議。

至於中火此案，環保署表示，台中市環保局認定中火108年12月間全廠生煤年使用量超過許可證核定量，三次以違反空汙法告發，並廢止2部發電機組許可證的相關處分案，經查違規事實並不具備。

環保署指出，中火共10個機組，分別取得台中市環保局所核發操作許可證，每一機組所核定的生煤年使用量為210萬公噸，全廠共2100萬公噸。台中市環保局為管制生煤使用量，再於106年11月附帶登載要求全廠生煤使用量需「1600萬公噸或4年內減少四成」。

若依「4年內減少四成」此較嚴格要求，2100萬公噸減四成，應為1260萬公噸，但台中市環保局3次處分中火時生煤用量（分別為1191萬、1217萬及1231萬公噸）均未超過1260萬公噸，且該處分生煤用量計算起訖時間，並非以同一年度全年操作情形計算，與空汙法規定不同。

環保署說，中火因提升防制設備效率申請2號機許可證異動，台中市環保局108年11月19日核發許可證內容，將「108年1月26日至109年1月25日全廠生煤年使用量不得超過1104萬公噸」等非屬中火原申請項目內容，自行載入許可證燃料用量規定備註欄中，藉以創造裁處條件，違反相關規定。

環保署說，台中市環保局108年11月20日以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提前1年減少全廠生煤用量達40%，造成業者應變不及，也影響操作穩定性，有違行政程序法強調的信賴保護原則及既有法律秩序安定。

台中市 中火 環保署

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