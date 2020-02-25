新冠肺炎昨確診2個案 另5名家人採檢下午出爐

新冠肺炎（COVID-19）台灣確診個案已30例。中央流行疫情指揮中心昨公布新增第29、30兩名確診個案，為第27例80多歲老翁的40多歲小兒子與70多歲妻子。

指揮中心監測應變官莊人祥今早受訪表示，案29與30目前情況良好，於醫院單獨病房隔離治療中。另外5名家人皆已採檢完成，採檢狀況預計今天下午記者會公布，接觸者也正檢驗中。這一家人共9人，目前4人確診。

由於案29曾因工作關係頻繁往返中國，最後一次為去年12月2日自廣州返台，且過年期間亦跟具中國旅遊史友人聚餐，不排除為感染源，指揮中心調查釐清中。

血友病少年昨晚與母親搭機抵台，莊人祥說，兩人昨晚抵台後隨即由救護車送至醫院檢疫，目前已經一採，結果預計中午出爐，若陽性則需住院隔離，陰性則仍須到檢疫所隔離14天。

至於防疫期間擬禁醫護人員出國的細則，莊人祥說，目前安排今天下午開會，醫事司會召集各級醫院及院長會議討論指引，確定後才實施。

為因應新冠肺炎全球疫情日趨險峻，指揮中心前日宣布將擬指引，醫事人員除非報准，不得出國。醫事司長石崇良昨表示，此舉依醫師法24條與醫療法27條，但不會那麼硬性處罰，詳細的執行方案，待今日會議討論確定，不會立即實施。