新冠肺炎要檢疫 五成覺得不好意思、三成擔心被孤立
新冠肺炎（COVID-19）全球疫情尚未趨緩，隨著新冠肺炎疫情發展，民眾出現恐慌、焦慮、甚至擔心隔離會被歧視等。
有學者發布調查顯示，國人能面對新冠肺炎疫情，工作不受影響，但自己若遇到被要求檢疫時，五成民眾會覺得不好意思，近三成會擔心會失去親友、被社會孤立。
中華心理衛生協會與台灣公衛、台大公衛學院合作，今舉行「新冠疫情與心理健康」記者會，學者提出公共心理衛生的理念與建議，教導民眾在疫情中如何自處，增強心理健康。
台師大健康促進與衛生教育系教授李思賢，講述疫情發展的身心變化與流行病學調查。他表示自2月15起採匿名線上調查方式，針對新冠肺炎疫情對民眾心理健康衝擊，對20歲以上成年人進行問券調查，內容包含民眾心理健康、心態、對疫情所採取免疫力的做法等，共回收3610份問券。
結果顯示，有七成的民眾對疫情感到緊張，但47％的民眾表示對疫情還是能面對、工作不受影響；此外，自己若遇到被要求隔離檢疫時，近三成（28%）民眾會擔心會失去親友、被社會孤立。李思賢建議民眾聽從政府宣導、做好洗手的習慣，可關注疫情但勿過度，並維持多運動、唱歌等有益身心活動。
台大公衛學院院長詹長權表示，新冠肺炎疫情尚未趨緩，對於疫情防治，「沒有人是局外人」，他也慶幸在學生開學前舉辦此記者會，提倡對於公共衛生的看法，希望藉此減低民眾心理緊張。
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