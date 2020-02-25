私德慾念無所遁形！《壹週刊》狗仔15大經典爆料故事

狗仔的鏡頭揭開私密的一面

2001年香港媒體大亨黎智英把狗仔文化帶進台灣，他創立的《壹週刊》更因此成台灣八卦新聞始祖，近年不敵大環境與數位化影響，2019年收起紙本後，更傳出雜誌社將於2月底熄燈的消息。

十多年來，《壹週刊》踢爆不少不公不義，當然其中也有不少娛樂八卦，有些人超愛看，有些人超討厭。無論評價如何，總是有幾起出刊後為台灣帶來巨大影響的大題目，雖說狗仔鏡頭遊走在侵犯隱私的邊界，卻因此揭發不少弊案、私德爭議問題。水能載舟亦能覆舟，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO關鍵字搜尋引擎》，回顧這一年來網友們仍然對《壹週刊》狗仔記者津津樂道的爆料故事。

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第10名：小S黃子佼曾寶儀三角戀

《壹週刊》B本最讓人津津樂道的封面，大概就是來台創刊號的黃子佼、曾寶儀、小S三角戀情，出刊造成大轟動，創下單期銷售量27萬本的紀錄。

精彩的地方就屬當時黃子佼和曾寶儀都否認戀情，卻仍被《壹週刊》狗仔直擊過從甚密共度春宵，使得黃子佼當時幾乎斷送了演藝生命，近年三人才在公開場合上演大和解，各自找到生命的幸福。

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第9名：太陽花女神劉喬安賣淫

當年《壹週刊》記者接獲劉喬安援交的爆料．以「化身採訪」證實援交傳聞屬實。出刊前一天，劉喬安要求記者前往住處以發表回應，當時她向《壹週刊》的記者坦白援交情事，強調自己有不能承認的理由，出刊後引起熱議。

而後劉喬安又接連因涉入涉入人口販運、強迫他人性交易事件，遭到美國在台協會提出檢舉，誇張的行徑讓學運時的好形象整個崩壞。

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第8名：童仲彥家暴外遇

﻿前臺北市議員童仲彥的前妻李秀環投書《壹週刊》，曝光自己被童仲彥打得遍體麟傷、臉腫成豬頭的照片與診斷證明，除了透露相處以來被他施暴近五、六十次，打到連住處的警衛、鄰居都知道，還公開童多次帶不同女子回家的監視器畫面。

政治人物家暴+外遇的轟動內容，讓這樁狗血滿滿的家務事浮上檯面，出刊後成為熱議話題。

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第7名：和平醫院SARS封院

在2003年SARS爆發期間，兩名《壹週刊》記者在和平醫院封院前進入採訪，於封院時和一千多名醫護人員、病患一起被隔離在裡面，在院內持續攝影、發稿，出刊時曝光了當年無預警封院的和平醫院內部情況。

近期武漢肺炎肆虐時，也有許多網友想起了和平醫院封院事件，當年擔任台北市長的馬英九下的這個決策是否有錯，也是熱門討論話題之一。

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第6名：馬王政爭

馬王政爭是時任總統馬英九和立法院長王金平的政治鬥爭事件，在這起政治風暴裡，創下「總統和行政院院長遭到同步傳喚到案，同時異地偵訊作證」的歷史首例。

除此之外，還牽扯出關說疑雲、洩密疑雲還有最高法院檢察署特別偵查組（特偵組）涉入的監聽國會事件等多起疑案，是《壹週刊》經典爆料的重大報導。

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第5名：陳致中召妓妮可

前總統陳水扁兒子陳致中當年被《壹週刊》跟拍疑似進行性交易，可以說是相當轟動的報導。

花名「妮可」的應召女坦承自己與陳致中性交易，還表示「我一上車就認出他來」、「進到房間，燈比較亮，我更確定是他。」還直言「跟前總統的兒子做過，這種經驗真的很難得。」在社會輿論掀起不小的波瀾，甚至成為許多網路梗取材的事件之一。



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第4名：李宗瑞淫魔迷姦偷拍案

前元大金控董事李岳蒼之子李宗瑞，在2011年7月底被一對姊妹報警指控性侵，隨後另有被害人指控他偷拍性愛光碟，接著一連串的性侵事件陸續被挖出，被害人多達三十餘人。

警方在李宗瑞住處搜出許多的性愛、裸體影片、照片，多數性侵被害人被李宗瑞下藥迷姦導致無力抵抗，其中還爆出演藝圈許多女星也是受害者，是一起橫跨週刊A、B本的大事件。

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第3名：賴素如雙子星案

﻿雙子星案是2013年在台灣爆發的弊案，時任臺北市議員的賴素如涉嫌向投標業者索取新臺幣1500萬元的賄款，還表示其中500萬元是要行賄同黨的議員。

原以為無人知曉，其實早就被法務部調查局監聽多時，甚至找來狗仔隊跟監蒐証，賴素如也因此被拍下與業者相見的相片，讓全台民眾相當憤慨。

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第2名：阿扁貪汙海角七億

曾被封為「台灣之子」的前總統陳水扁在卸任總統職務的1小時後，就因為國務機要費案遭到檢調機關偵辦，自此之後陳水扁官司纏身。

2008年8月13日《壹週刊》出刊陳水扁藉媳婦黃睿靚將鉅款匯到美國的報導，又被揭露陳家人在瑞士以其個人與公司名義所成立的4個帳戶，各種貪污洗錢的弊案連環爆，讓人感嘆曾經的「台灣之子」淪為「台灣之恥」，貪汙的海角七億也成為網友愛用的嘲諷詞。

第1名：韓國瑜王小姐豪宅案

2019年5月31日，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料韓國瑜有小三「新莊王小姐」，掀起軒然大波。

而壹週刊展開調查後陸續刊出韓國瑜與「新莊王小姐」一起出國至少5、6次的商務考察、還有韓國瑜一家人的相關報導，每爆出一個都引起非常大的討論，除此之外《壹週刊》更獨家專訪王小姐震撼各界，在2020總統大選前又掀一波高潮。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月25日至2020年02月24日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『《壹週刊》精彩爆料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」