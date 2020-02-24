開學前夕防疫總動員 客運司機：我們比學生更怕染病

因應明天開學，雲林縣各校都緊繃神經，總動員作最後防疫準備，連搭載學生人數最多的台西客運學生專車也全面消毒，客運司機說，他們比學生更怕染病，車裡車外全都洗的清潔溜溜，且備妥各種防疫物品。職校生最多的大成商工校車與實習工廠都如林大敵，消毒無死角。

雲林縣尚無確診病例，但僅一溪之隔的彰化已有5例，讓雲林防疫更加戰戰兢兢，因應明天開學日，各校總動員防疫，並進行最後消毒工作。

雲林縣載運學生最多的台西客運，開學前夕，防疫一刻不得停，連日來總動員展開交通車大消毒，今天在車廠內忙著洗車的林姓司機說，司機比學生更怕受傳染，一旦居家隔離，工作會大受影響，所以每位司機都戰戰兢兢，車內所有學生可能觸摸的地方或座椅，每天都會消毒，且會隨時注意學生精神狀態，甚至自備額溫槍及酒精噴劑，以備不時之需。

大成商工學生數多，且是擁有最多校車的高職，校方連日來包括各實習工廠也都積極消毒，期讓學生有個安全的學習環境。