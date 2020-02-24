明天開學！澎湖縣府宣布補助4校購買紅外線檢測儀
各級學校明天即將開學，澎湖縣長賴峰偉今天視察馬公國中防疫規畫。賴峰偉表示，包含馬公國中在內，縣府將補助學生人數超過400人的學校添購紅外線體溫檢測儀，防疫工作必須做到滴水不漏。
明天是開學日，新冠肺炎疫情讓學校人員繃緊神經。今天上午，澎湖縣長賴峰偉、教育處長蘇啟昌、警察局長楊鴻正及多位國中校長前往馬公國中了解學校防疫動線。校方表示，學校有兩處出入口，入校學生必須先以額溫槍測量體溫，另設有發燒安置區，警察也會派遣警力支援，維護學生上學交通秩序。
賴峰偉表示，澎湖縣各級學校已備妥額（耳）溫槍、消毒水、肥皂與口罩等防疫物資；為讓學生人數眾多的學校體溫測量作業更流暢，縣府將補助學生人數超過400人的學校購買紅外線體溫儀，為澎湖居民、學子安全及觀光產業嚴格把關。
縣府表示，除馬公國中外，另有馬公國小、文澳國小與中興國小，共4所國中小學可獲得補助。
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