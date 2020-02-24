只選聽話的？環委遴選也挨批

不僅環評直播引發爭議，環評委員遴選也備受質疑。環評委員廿一人，其中十四名專家學者是由環評遴選委員會選出，但遴選委員會雖有六名政府代表、六名專家學者，最終仍是由環保署長勾選，是否選擇「聽話的」環委，全在署長一念之間。不過，也有專家認為，關鍵仍是在環評制度早該啟動全面改革。

根據環保署「環境影響評估審查委員會組織規程」，環評委員每屆有廿一人，扣除正副主任委員、五名相關機關代表，其餘十四名學界環評委員，需符合大學副教授、環評技師八年以上等資格，再由遴選委員選出。

由於環評委員長期以來都分為十四個專長類別，包含生態系統、文化資產、產業經濟、社會公益等，由遴選委員投票選出每類前三名。但環保署去年四月打破十四個專長規定，僅需符合生活環境、自然環境、生活環境三大類別即可，讓不少專家認為環保署決定權「變大了」。

環保署前副署長、律師詹順貴直言，遴選辦法怎麼修最後還是在署長，現在署長做了「不良示範」，畢竟機制再怎麼調整，「制度還是死的、仍是看操作的人」，最終如何勾選「自己人」都還是做得到。

這屆十四名學界環委當中，有多達六名為環工背景，環保署長張子敬更是一路攻讀環工上來，遭外界質疑組起「環工幫」。而淡北道路、桃園鐵路地下化等重大爭議案件在這一屆環評火速通關，最大癥結就是沒有交通專業環委，更凸顯這屆環委領域重疊性過高。

環保署表示，環評主軸是空氣跟水相關，以交通案件而言，移動汙染源就屬空氣汙染領域，但也會請交通部運輸研究所派員列席發言，提供交通專業意見，專案小組審查時，幾乎都會額外邀請外部交通學者專家與會。