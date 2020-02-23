義大利封12城、5萬人不得進出 足球甲級聯賽取消

義大利新冠肺炎確診病例激增至79例、累計兩人死亡，且愈來愈多個案沒有直接的中國大陸旅遊史或接觸史，政府採取緊急措施，封鎖至少12座城鎮，位於義北大城米蘭西南方地區的逾五萬名居民不得進出。而為了因應肺炎防疫，義大利足球甲級聯賽也被迫延期，但申根簽證不受影響。

義大利第二起死亡個案促使倫巴底大區和威尼托大區的部分城鎮關閉學校、餐廳等公共場所，並暫停一切體育賽事等公眾活動。義大利商業之都、倫巴底大區首府米蘭的市長也已關閉辦公室。

一名確診的78歲男子在威尼托大區病逝，為義大利境內首例死亡病例。第二例死亡病例則是倫巴底大區的一名77歲女子，該女子在死後才被檢測出對病毒呈陽性反應，目前尚不清楚是否死於新冠肺炎。

與79例個案有接觸的數百名居民和工人都被強制隔離並等待檢測結果。民防人員在威尼托一家關閉醫院外搭建帳篷，對醫務人員進行病毒檢測。

倫巴底首例確診患者是一名38歲義籍民眾，現在處於病危狀態，送至科多諾鎮（Codogno）醫院治療。該地區關閉超市、餐廳和商店，大街上幾乎空無一人。

義大利民防官員22日表示，目前義大利已有79人感染新冠肺炎（包括兩名死例和一名已康復者），共分布在全國五個區域，分別是倫巴底大區54例、威尼托大區17例、艾米利羅馬那區兩例、拉西奧兩例（來自武漢的中國夫婦）以及比第蒙地區一例。

倫巴底政府說，該地區的病例可以追溯至未曾去過中國的38歲義大利人，但目前尚不清楚他是如何被感染。

威尼托大區區長柴亞（Luca Zaia）表示，新冠病毒像流感一樣傳播，試圖查明這些病例的單一感染源或是否與中國有關，已不再是有效的防堵措施。

舉例來說，在威尼托大區死亡的男子兩周前被診斷出患有肺炎時，並未符合感染新冠病毒的主要危險因素：他既沒有中國旅遊史，也沒有與任何去過中國的人接觸。因此，該男子起初並未接受病毒檢測。

威尼托大區醫療保健負責人魯索（Francesca Russo）說，該男在對傳統肺炎治療沒反應後才接受檢測，但那時已經太遲。