聯合報一周大事2/16 ~ 2/22

國內：

16日：中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎新增第19確診病例，是一名61歲中部白牌計程車司機，他發病第20天病逝，是台灣第一個死亡病例。經多日追查，指揮中心認定傳染源是他載過的一名浙江台商。

20日：美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣列為「明顯社區傳播」國家，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，第一名死亡案例、白牌車司機已釐清感染源，我未符合社區傳播要件，將致信美方澄清。

20日：中小學25日將開學，教育部公告新冠肺炎停課標準，高中以下1班有1名師生被列為確定病例，該班停課14天；1校有2名確定病例，全校停課14天。

21日：鑽石公主號乘客昨隔離期滿，我華航專機接回全船19名乘客，及1名先派赴日本的台籍醫師。

國外：

17日：大陸新冠肺炎疫情未見和緩，中共決定延後舉行「全國人大會議」與「全國政協會議」。這是自1990年代中共建立定期舉行「全國兩會」制度後，首次推遲舉行。

22日：日本、南韓新冠肺炎疫情持續升溫，南韓已累計400多個確診病例，日本也已累計100多例，遠多過台灣。我國因此宣布提升兩國旅遊疫情建議至第二級警示，民眾至當地應採取加強防護措施。