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林佳龍喊全改感應水龍頭　觀光局、雙鐵說明進度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍今天宣布，將在交通部管轄公共場所，全面改裝感應式的水龍頭。聯合報系資料照
交通部長林佳龍今天宣布，將在交通部管轄公共場所，全面改裝感應式的水龍頭。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情蔓延，如何免於病毒感染顯得更加重要。除了迅速調整公共運輸場所的洗手台出水量，交通部長林佳今天宣布，將在交通部管轄公共場所，全面改裝感應式的水龍頭，減少手的接觸以免遭到病毒感染。

對此，觀光局長周永暉說，已經收到部長指示，目前正在做盤點遊客中心跟國家風景區的裝設狀況，不過因為很多景區已經是感應式水龍頭，實際有多少數量要裝設還要清點。不過，他也說，無障礙設施不見得適合使用感應式水龍頭，這部分就是個案處理。

觀光局副局長張錫聰補充，感應式水龍頭不要去碰，可以減少接觸和傳染機會，這是很好的構想，目前風景區和遊客中心公廁，部分已有感應式水龍頭，沒有的部份，近期會請各國家風景區檢視和落實，沒有的話就會改成感應式水龍頭。

台鐵表示，為了節能，水量改成霧狀，現在要改為正常出水，現行有些車站都有感應式水龍頭，未來將配合政策辦理，將盡速找經費和推動。目前正在彙整前瞻2.0預算，盤點各個廠站，有需要的車站會盡速辦理。

高鐵則說，目前全線車站已是感應式水龍頭。

民航局表示，松山、台北、金門、嘉義等機場都已經改為感應式水龍頭，其他陸續改善中，預計近期就會完成，為了因應停電需求，仍會保留一到二組手動手龍頭。

國家風景區 新冠肺炎 林佳龍

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