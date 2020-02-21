白牌車司機外甥女婿妹妹接觸者篩檢出爐 93人全陰性

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天起全面預防性停工。記者趙容萱／攝影
白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天起全面預防性停工。記者趙容萱／攝影

國內感染新冠肺炎死亡首例白牌車司機，與他同桌共餐的30多歲外甥女婿、61歲妹妹都被感染，兩人工作的工廠也都停工。根據中央流行疫情指揮中心資料顯示，外甥女婿接觸者共採檢79人，全部陰性，妹妹因身體不適後間斷請假在家休息，與同事接觸不多。包括家人和同事，匡列接觸者14人都採檢，結果全部出爐都是陰性，朝向社區感染的風險愈來愈小。

白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天以書面證實， 今天起全面預防性停工，並強調停工並非收到疾管署通知，而是企業為確保員工安全，採取預防性停工，最長14天。

業者表示，疾管署疫調時經詢問廠方，確認因廠區作業期間，員工都帶口罩，所以未考量對全廠員工篩檢，只維持部分員工居家隔離及不同層樓員工自主健康管理。不過在預防性停工期間，公司希望政府能協助全體員工採檢，停工期間計薪方式會遵循法令規定。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，彰化白牌車司機為國內第19例，1月27日與他同桌用餐的親友，包括弟弟確診為第20例、其母確診為第21例、外甥女婿為第22例，妹妹為第23例確診個案，推估同桌吃飯感染。

其中，外甥女婿上班的台中木材工廠在18日被迫全面停工，妹妹上班的食品工廠也在拿今天全面停工。木工廠有58名員工，疾管署採檢79位職場接觸者，全數陰性；白牌車司機妹妹上班的食品廠全廠59名員工，疫情調查同樓層有16名作業員全數居家隔離，疾管署採檢6名出現症狀者，以及其他樓層2名出現症狀者都為陰性，而另有6名密切接觸者檢體也呈陰性；但其他45名員工因為感染疑慮也需自主健康管理14天。

白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天起全面預防性停工。記者趙容萱／攝影
白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天起全面預防性停工。記者趙容萱／攝影
白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天起全面預防性停工。記者趙容萱／攝影
白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天起全面預防性停工。記者趙容萱／攝影

疫情 健康管理

延伸閱讀

白牌司機對社區影響變小 匡列對象9成6採檢陰性

影／防堵新冠肺炎疫情漏洞 台南機場取締白牌車

白牌車司機妹任職工廠業者證實 今起59名員工停工

防疫擴大稽查 公總昨抓到白牌車共開罰300萬

相關新聞

白牌車司機外甥女婿妹妹接觸者篩檢出爐 93人全陰性

國內感染新冠肺炎死亡首例白牌車司機，與他同桌共餐的30多歲外甥女婿、61歲妹妹都被感染，兩人工作的工廠也都停工。根據中央...

小孩怎麼看納粹？《兔嘲男孩》行銷轉型正義

《兔嘲男孩》以小男孩的視野作為電影敘事主軸，童言童語下的世界顯得明亮而不殘忍，當然也是導演刻意的淡化，加上三不五時穿插的笑料，讓觀眾放下心防、沒有壓力地隨著鏡頭的切換與劇情的推展，瞭解這部電影所欲傳達的訊息。

影／國難當頭義無反顧 女研究員為抗疫博士論文扔一邊

「國難當頭、義無反顧」新冠肺炎病毒威脅全球，總統蔡英文下午赴國家衛生研究院視察國內疫苗及藥物研發情況，院內疫苗實驗室一名...

神祕負壓隔離病房很恐怖？過來人曝「像飯店」

武漢肺炎持續發燒，民眾對於「負壓隔離病房」不熟悉難免害怕，國家地理雜誌探險隊攝影師威廉過年返台因喉嚨痛、咳嗽，返台後先到...

我國爆死亡首例再掀搶購潮 醫師：口罩已變內褲

我國出現首起新冠肺炎死亡病例，因其無旅遊史，可能因載運自中港澳來台的乘客遭傳染，恐成為台灣出現社區感染首例，國內疫情也可...

新冠病毒恐與流感混合感染 陸專家籲接種疫苗

廣州市公共衛生專家最新發表的論文警告，大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控正進入關鍵時期，與此同時，目前疫情嚴重的中國南方城...

熱門新聞

我又增兩新冠肺炎確診者 24例的女兒、孫女中鏢

延遲婚期抗疫 武漢醫生彭銀華染疫離世

全球疫情地圖／伊朗增13例確診新冠肺炎其中2人不治 南韓添1死

失聯3天終於找到！新北管永安在淡水被警查獲

平均25歲 中研院團隊14天合成純度97%新冠肺炎用藥

第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。