白牌車司機外甥女婿妹妹接觸者篩檢出爐 93人全陰性

國內感染新冠肺炎死亡首例白牌車司機，與他同桌共餐的30多歲外甥女婿、61歲妹妹都被感染，兩人工作的工廠也都停工。根據中央流行疫情指揮中心資料顯示，外甥女婿接觸者共採檢79人，全部陰性，妹妹因身體不適後間斷請假在家休息，與同事接觸不多。包括家人和同事，匡列接觸者14人都採檢，結果全部出爐都是陰性，朝向社區感染的風險愈來愈小。

白牌車司機妹妹工作的台中某食品工廠今天以書面證實， 今天起全面預防性停工，並強調停工並非收到疾管署通知，而是企業為確保員工安全，採取預防性停工，最長14天。

業者表示，疾管署疫調時經詢問廠方，確認因廠區作業期間，員工都帶口罩，所以未考量對全廠員工篩檢，只維持部分員工居家隔離及不同層樓員工自主健康管理。不過在預防性停工期間，公司希望政府能協助全體員工採檢，停工期間計薪方式會遵循法令規定。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，彰化白牌車司機為國內第19例，1月27日與他同桌用餐的親友，包括弟弟確診為第20例、其母確診為第21例、外甥女婿為第22例，妹妹為第23例確診個案，推估同桌吃飯感染。