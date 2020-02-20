新冠肺炎第24例為台灣目前唯一重症 擬部社區感染措施

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心表示，24例確診的北部60多歲婦女情況較嚴重，目前在醫院負壓加護病房治療中。台灣目前24個案中，除已死亡的白牌車司機外，這名婦女是唯一新冠肺炎重症者。

至於相關接觸者，由於是昨晚確診，目前只有少部分人士完成採檢。另也已派人負責部署，若出現社區感染的相關因應措施。

第24例確診個案婦女近2年未出國，卻在上月22日就發病。指揮中心應變監測官莊人祥今受訪表示，第24例個案婦人，目前除發燒咳嗽症狀外，因病情有惡化跡象，現在住在負壓加護病房治療。

在此個案親密接觸者上，莊人祥說由於昨晚才確診，目前正聯繫包含家人、朋友、診所、醫院接觸的工作人員，共360人陸續安排採檢，目前已採檢部分人士；指揮中心也在回溯該個案發病前14日的活動史，以找出感染源。

有學者表示，由於當時我方尚未對中國採取任何入境限制，病毒恐早已進入台灣，但台灣目前未有明顯群聚感染，故民眾也勿過度恐慌；也有學者建議政府應超前部署，假設到社區感染時的標準流程，包含防疫體系、醫療體系或民眾該注意事項，以免當年SARS事件重演。

莊人祥表示，在超前部署上已有規畫討論，指揮官也已另派人負責部署，若出現社區感染的相關因應措施，可能在今天下午記者會時就會告知。