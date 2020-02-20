快訊

美國CDC：新冠病毒在台、日、星、泰等國出現社區傳播

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

新冠肺炎第24例為台灣目前唯一重症 擬部社區感染措施

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心表示，24例確診的北部60多歲婦女情況較嚴重，目前在醫院負壓加護病房治療中。台灣目前24個案中，除已死亡的白牌車司機外，這名婦女是唯一新冠肺炎重症者。

至於相關接觸者，由於是昨晚確診，目前只有少部分人士完成採檢。另也已派人負責部署，若出現社區感染的相關因應措施。

第24例確診個案婦女近2年未出國，卻在上月22日就發病。指揮中心應變監測官莊人祥今受訪表示，第24例個案婦人，目前除發燒咳嗽症狀外，因病情有惡化跡象，現在住在負壓加護病房治療。

在此個案親密接觸者上，莊人祥說由於昨晚才確診，目前正聯繫包含家人、朋友、診所、醫院接觸的工作人員，共360人陸續安排採檢，目前已採檢部分人士；指揮中心也在回溯該個案發病前14日的活動史，以找出感染源。

有學者表示，由於當時我方尚未對中國採取任何入境限制，病毒恐早已進入台灣，但台灣目前未有明顯群聚感染，故民眾也勿過度恐慌；也有學者建議政府應超前部署，假設到社區感染時的標準流程，包含防疫體系、醫療體系或民眾該注意事項，以免當年SARS事件重演。

莊人祥表示，在超前部署上已有規畫討論，指揮官也已另派人負責部署，若出現社區感染的相關因應措施，可能在今天下午記者會時就會告知。

新冠肺炎 社區感染 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

第24例密切接觸360人 追親友有無陸港澳旅遊史

同桌5人染疫 陳時中：聚餐無需恐慌

台第24例武漢肺炎確診個案源頭不明 是否社區感染待釐清

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

相關新聞

二二八帶來「陌異感」 作者記下日常的恐懼

這份以備忘錄為名的小書集結多位作者，從不同的角度切入。以二二八為開始，包括其後的一連串事件，白色恐怖時期的人們面臨無從想像的恐懼與痛苦。如今我們透過文字所閱讀、理解的是事件本身，對身處其中的人們而言，卻是時時刻刻必須面對的日常。

列義大利豬瘟疫區有科學證據 反之義停航台灣則無

防檢局昨晚公告，列義大利為非洲豬瘟疫區國家名單，外界揣測，此舉是報復義方將台灣列為武漢肺炎疫區，中斷與台直航班機。外交部...

新冠肺炎第24例為台灣目前唯一重症 擬部社區感染措施

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心表示，24例確診的北部60多歲婦女情況較嚴重，目前在醫...

動員上千人送口罩、酒精 中華郵政自家卻日缺1萬口罩

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，中華郵政動員3千名員工，每天協助政府配送口罩至指定地點，近日也展開防疫酒精配送任務。諷...

中火案／中市批環署「替台電撐腰」 環署：依法督導

台中市政府廢止台中火力發電廠二號、三號機組許可證，環保署接獲台電陳情後即函文要求市府五日內改正；市府昨天說，中火提出的訴願結果還未出爐，環保署就發函要求更正，「此舉前所未有、匪夷所思」。市長盧秀燕則表示，相信環保署應不至於球員兼裁判。

彰化二林精機園區 闖過環評初審

歷經十年爭議、五次審查，環評專案小組昨天通過彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案，將送環評大會討論。為弭平再生水重金屬恐汙染良田的疑慮，環評委員要求再生水用於澆灌時須符合灌溉標準，但環團仍痛批「破壞農地」，指彰化汙染面積向南擴張，未延續南農業北工業政策，將成汙染大縣。

中火案／藍批環保署侵害地方權責 淪中火打手

「環保署究竟是全民的環保署，還是台電的環保署？」國民黨立院黨團昨天批評環保署淪為中火製造空汙的打手，一紙公文讓中火五日內可火力全開，等於環保署出賣中部六九○萬人健康，霸凌地方政府，「全面執政目無法紀。」

第三航廈卡關 桃機董座遭拔

桃園機場第三航廈三度流標，桃機公司上周提出修正報告，但總經費增加一九○億到九七九億元，交通部長林佳龍認為理由不夠充分，昨批准撤換桃機董事長王明德，內定由民航局長林國顯兼任。交通部長林佳龍指出，王明德是任期到屆齡退休，三航廈修正將由林國顯兼任桃機公司董事長後加速完成。

桃機三航廈難產全因選舉！前年兩會議明增暗減大砍159億

桃園機場第三航廈三度流標，桃機公司上周提出修正報告，雖採簡約設計，但總經費增加190億元達979億，交通部長林佳龍認為方...

前瞻建設爆量…不只缺工 就連工程師也不夠

桃園機場第三航廈難產，民航局長林國顯將兼任桃機董事長，不過，三航廈「經費卡關、廠商不接」仍將未來是兩大難題。尤其近年前瞻計畫建設多，廠商多了挑選空間，當桃機經費有限、又是國際指標案時，廠商意願也低落，如今國內唯一有意願的營造商退出、改接前瞻案，想再找到承攬商，將是一大難題。

第三航廈怎定位…交通部搖擺 關鍵仍在錢

桃機第三航廈修正案卡關，對於桃機提出增加一九○億元經費，業界人士評估離實際差距不遠，關鍵仍在桃機須拿出「細項」。多名桃機人士也說，三航廈要通過關鍵，仍在交通部態度不能曖昧不明，須讓三航廈有清楚定位，究竟是否要繼續維持國際標竿建設，攸關後續進程。

新聞眼／組織文化不倫不類…桃機兩大病灶 第三航廈卡關難解

桃園機場第三航廈三度流標，現任董事長王明德前年底接任後，以「救火隊」之姿盼拯救三航廈，如今卻被扣上「搞不定三航廈」黯然離開，由民航局長林國顯兼任，接下這燙手山芋。問題是，在台灣選舉文化下，桃機除了經費卡關、廠商不接，最根本因素還有桃機在公司化後外部干擾太多、組織文化不倫不類，董座換人也恐難解三航廈難推的困境。

熱門新聞

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

全球疫情地圖／鑽石公主號出現死亡首例 南韓單日暴增31例

F-16撞山！戰管未立即下令爬高 監委指軍方戰管弱勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。