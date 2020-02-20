醫院實習生、志工口罩自備？指揮中心：醫院衡酌給予

台灣目前尚未確定新冠肺炎（COVID-19）有社區傳播情形，不過白牌計程車司機的確診讓外界注意到，有些特殊職類每日接觸人群眾多，感染與傳染風險較高，醫院的外包清潔工、志工、郵政配送人員等特殊工作，就可能是口罩缺口。

中央流行疫情指揮中心表示，醫院外包的清潔人員，含在中央透過衛生局核發給醫院的口罩數量內，而如實習生、志工則由醫院衡酌給予。另外，郵務人員經協商，疾管署會比照防疫公務模式額外提供醫用口罩，今日開始。

交通部對於計程車、客運司機等運輸業已配套加強防疫措施，讓他們一周只要領一次、一次領七片解套。不過，高風險的醫護人員雖有配發口罩，但在醫院工作的清潔人員、志工等，因不屬編制內員工，部分無法發配到口罩，恐形成防疫漏洞。學者認為，衛福部與勞動部應提供高風險職類更充分的防疫資源，並加強衛教宣導。

嘉基工會副理事長巫文安表示，中央政府因應疫情控管國內口罩，醫院獲得的配額會優先發放給醫療人員，其次為行政人員或其他非第一線醫護工作者。不過，同樣在醫院內工作的還有外包清潔公司的員工、看護、美食街的餐飲與銷售業者等。

巫文安表示，這群人就無法獲得醫院配發的口罩，得由其所屬公司想辦法。如果其公司庫存量不足，仍要出門跟一般民眾一起排隊、每周買兩片口罩，不少工作者曾反映不便。

新光醫院則表示，雖部分人士不在原先配給規畫內，因體恤所有在院內服務人員，且目前口罩數量仍有存量，故仍有準備清潔工、警衛、志工的口罩數量，並比照院內行政人員一日一片。

台北榮總公關組組長吳建利表示，醫院內有承包商反映買不到口罩，因此北榮有提供這類承包業者在工作上需要的口罩。口罩費用是否從承包契約中談的價錢裡扣回，還要再研究。美食街餐飲業者過去就因為在醫院內工作而有大量的口罩庫存，目前未傳出短缺。

指揮中心應變監測官莊人祥今表示，醫院外包清潔人員原本就包括在中央透過衛生局核發給醫院的口罩數量內，其他如實習生、志工等，則要視實際與病患接觸頻繁狀況，由醫院衡酌給予口罩。

而在郵政方面，實際協助從事防疫工作的郵務人員，經協商疾管署會比照防疫公務模式在原先一萬片口罩之外，額外提供醫用口罩，來補足缺口，並於今日開始。