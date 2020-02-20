動員上千人送口罩、酒精 中華郵政自家卻日缺1萬口罩

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，中華郵政動員3千名員工，每天協助政府配送口罩至指定地點，近日也展開防疫酒精配送任務。諷刺的是，自家員工的口罩嚴重不足，基層不滿。中華郵政公司也證實，每天約缺少1萬片口罩。

中央流行疫情指揮中心應變監測官莊人祥今天表示，實際協助從事防疫工作的郵務人員，經協商疾管署，今天開始會比照防疫公務模式在原先1萬片口罩之外，額外提供醫用口罩。

中華郵政工會理事長吳文豐說，目前中華郵政員工約有2萬6000人，其中會與民眾接觸的外勤員工有1萬人，窗口人員則有9000人，每天至少需要近2萬片口罩。受到口罩徵收影響，原先中華郵政日僅能領6000片口罩，2月中爭取到每日配有1萬片，但仍少了1萬片。

吳文豐說，每位投遞人員一天至少接觸2000戶，每位窗口人員每天接觸的民眾也高達上百人，「誰是行動傳染源都不知道」，還有一半的人存在風險之中，員工因為在上班也沒辦法去排隊買口罩。他說，在白牌車司機遭感染過世以後，希望政府正視郵政員工的安全問題，除了增加口罩的數量，也希望可以公布居家隔離者的名單，至少讓投遞人員能夠有所警覺。

不具名郵差表示，很樂意協助政府配送口罩及酒精，不過若因為口罩不足，「帶著病毒趴趴走」，對社會的影響很大，希望政府可以聽見基層的心聲。

中華郵政公司也證實，目前一天能領到1萬片口罩，經統計目前每天仍缺少約1萬片口罩。分配順需依序為設置在醫院、機場、車站或捷運站內，及近醫院500公尺郵局為優先，約有1400多人；再來儲匯窗口無裝設膠合玻璃的櫃台，也會優先發放，以防員工與民眾面對面造成感染，經統計約有3千多人有需求；另外則是會發給遞送醫院、診所的外勤員工，每天約有5400人。

中華郵政說，由於上述員工相加起來就將近1萬人，有剩餘的口罩才會視情況調配。近日已初步和疾管署會談爭取，照顧第一線員工為優先考量，指揮中心也說會額外提供口罩給郵政員工。