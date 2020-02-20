抗疫專家會議／蘇益仁：防疫真正的挑戰還在後面

全球新冠肺炎病例持續增加，台灣全力防堵，前疾管局長、南台科技大學教授蘇益仁認為，目前疫情仍停留在防疫專家處理層次處理，當年SARS疫情緊張時期約持續一個多月，防疫人員就已兵疲馬困，新冠肺炎疫情至今兩個月，民眾歷口罩恐慌、經濟也開始消退，但真正的挑戰可能還在後面。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。

曾在2003年SARS時期臨危受命擔任衛生署疾管局長（現改制為疾管署）的蘇益仁提到，SARS後國內的重要防疫制度陸續建立，包括招聘防疫醫師、六區防疫指揮官制度、三級實驗室建立，以及克流感等藥物儲備等。

然而這波新冠肺炎疫情，面臨的困境卻是三箭齊發，春節返鄉、流感、新冠肺炎。因此當流感的發燒病人都湧向醫院，再加上收治新冠肺炎病人，對醫療體系是極大考驗。蘇益仁認為，武漢疫情失控，便來自於醫療崩潰，因此台灣必須提早一步針對可能的疫情走向提出因應策略。

蘇益仁表示，目前疫情最樂觀的走向是中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山研究團隊所預測的，疫情於四月獲得控制，並且結束。

雖然這個看法全球專家都懷疑，但從中國近日建立方艙醫院、火神山醫院，針對新冠肺炎患者集中收治隔離，並將有臨床症狀即納入收治隔離範圍等動作來看，蘇益仁認為，中國傾國家之力達到「鐘南山的預測」。

蘇益仁以SARS期間WHO宣布旅遊警示區解除和疫區除名經驗表示，中國大陸必然知道這波疫情已嚴重影響該國政治、經濟各層面，因此第一步採取「將病人隔離清楚」，換取他國取消對其旅遊、通航禁令，降低經貿衝擊。

然而，若中國大陸將有症狀者隔離，而解除封城、全球旅遊警示，但持續有無症狀感染者出現，且具有傳播力，則可能出現第二種情形。疫情不但不可能在三月底結束，中國境內、境外一直持續有疫情發生，這時候國內挑戰才真正開始，該準備多少病房、隔離多少人，以及一般民眾如何處理，都是極大的考驗。

蘇益仁說，第三種可能性則是演變成新冠肺炎流感化，成為季節性流行，致死率、致病率若是不嚴重，如何讓民眾正常生活，以及藥物、疫苗發展，成為重要課題。

蘇益仁提出建言，若社區感染不可避免，則危機評估應拉高到國安層級處理，中國採取措施是否有效，將是觀察重點。