抗疫專家會議／蘇益仁：防疫真正的挑戰還在後面

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影

全球新冠肺炎病例持續增加，台灣全力防堵，前疾管局長、南台科技大學教授蘇益仁認為，目前疫情仍停留在防疫專家處理層次處理，當年SARS疫情緊張時期約持續一個多月，防疫人員就已兵疲馬困，新冠肺炎疫情至今兩個月，民眾歷口罩恐慌、經濟也開始消退，但真正的挑戰可能還在後面。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。  

曾在2003年SARS時期臨危受命擔任衛生署疾管局長（現改制為疾管署）的蘇益仁提到，SARS後國內的重要防疫制度陸續建立，包括招聘防疫醫師、六區防疫指揮官制度、三級實驗室建立，以及克流感等藥物儲備等。

然而這波新冠肺炎疫情，面臨的困境卻是三箭齊發，春節返鄉、流感、新冠肺炎。因此當流感的發燒病人都湧向醫院，再加上收治新冠肺炎病人，對醫療體系是極大考驗。蘇益仁認為，武漢疫情失控，便來自於醫療崩潰，因此台灣必須提早一步針對可能的疫情走向提出因應策略。

蘇益仁表示，目前疫情最樂觀的走向是中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山研究團隊所預測的，疫情於四月獲得控制，並且結束。

雖然這個看法全球專家都懷疑，但從中國近日建立方艙醫院、火神山醫院，針對新冠肺炎患者集中收治隔離，並將有臨床症狀即納入收治隔離範圍等動作來看，蘇益仁認為，中國傾國家之力達到「鐘南山的預測」。

蘇益仁以SARS期間WHO宣布旅遊警示區解除和疫區除名經驗表示，中國大陸必然知道這波疫情已嚴重影響該國政治、經濟各層面，因此第一步採取「將病人隔離清楚」，換取他國取消對其旅遊、通航禁令，降低經貿衝擊。

然而，若中國大陸將有症狀者隔離，而解除封城、全球旅遊警示，但持續有無症狀感染者出現，且具有傳播力，則可能出現第二種情形。疫情不但不可能在三月底結束，中國境內、境外一直持續有疫情發生，這時候國內挑戰才真正開始，該準備多少病房、隔離多少人，以及一般民眾如何處理，都是極大的考驗。

蘇益仁說，第三種可能性則是演變成新冠肺炎流感化，成為季節性流行，致死率、致病率若是不嚴重，如何讓民眾正常生活，以及藥物、疫苗發展，成為重要課題。

蘇益仁提出建言，若社區感染不可避免，則危機評估應拉高到國安層級處理，中國採取措施是否有效，將是觀察重點。

聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（左五）與疾管署署長周志浩（右三）、台大副校長張上淳（右二）、台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎（右一）、中研院院士賴明詔（左四）、前疾管局長蘇益仁（左三）教授、國衛院副院長司徒惠康（左二）、長庚兒童感染科醫師黃玉成（左）一起座談。記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（左五）與疾管署署長周志浩（右三）、台大副校長張上淳（右二）、台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎（右一）、中研院院士賴明詔（左四）、前疾管局長蘇益仁（左三）教授、國衛院副院長司徒惠康（左二）、長庚兒童感染科醫師黃玉成（左）一起座談。記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右起）與台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩、中研院院士賴明詔、前疾管局長蘇益仁教授、國衛院副院長司徒惠康、長庚兒童感染科醫師黃玉成一起座談。記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右起）與台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩、中研院院士賴明詔、前疾管局長蘇益仁教授、國衛院副院長司徒惠康、長庚兒童感染科醫師黃玉成一起座談。記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影
聯合報系舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，前疾管局長蘇益仁以「新冠肺炎未來的可能演變及因應」進行分析。 記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎 疫情 SARS
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

名家破解新冠肺炎／蘇益仁：採社區感染防疫措施

防疫升級？「抗煞雙仁」各有見解

新冠肺炎疑社區感染 蘇益仁：應拉高到國安層級

防疫 從「圍堵」轉向「減災」

相關新聞

抗疫專家會議／蘇益仁：防疫真正的挑戰還在後面

全球新冠肺炎病例持續增加，台灣全力防堵，前疾管局長、南台科技大學教授蘇益仁認為，目前疫情仍停留在防疫專家處理層次處理，當...

抗疫專家會議／黃玉成：觀察疫情走向 可能像新流感

新冠肺炎引發全球恐慌，並對經濟等各方面造成重大衝擊。長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成認為，我們應對無症狀感染者的出...

抗疫專家會議／賴明詔：未來還會有新冠狀病毒侵襲人類

近年來重大新興傳染疾病，均指向冠狀病毒，包括SARS、MERS以及目前全球大流行的新冠肺炎，中研院院士賴明詔直呼：「不敢...

抗疫專家會議／周志浩：超前部署 全力支持醫護

新冠肺炎引發全球政治、社會和經濟動盪，台灣全力防堵，盡力將病毒阻絕境外，但鄰近國家，包括新加坡、日本都陸續出現社區感染，...

桃機三航廈難產全因選舉！前年兩會議明增暗減大砍159億

桃園機場第三航廈三度流標，桃機公司上周提出修正報告，雖採簡約設計，但總經費增加190億元達979億，交通部長林佳龍認為方...

飛鼠一號 可望3月再試射

晉陞太空科技公司13日在台東縣達仁鄉南田部落試射「飛鼠一號」，因天候因素終止發射後，16日與南田部落村民召開協調會議，雙方初步達成協議，飛鼠一號可望3月再試射。

表藝界籲全面普查紓困 文化部將與文策院研提優惠貸款

疫情蔓延影響民眾藝文消費意願。文化部上周提出針對藝文產業紓困三方案，行政院也表示擬將藝文產業納入振興抵用券。表演藝術聯盟...

神祕負壓隔離病房很恐怖？過來人曝「像飯店」

武漢肺炎持續發燒，民眾對於「負壓隔離病房」不熟悉難免害怕，國家地理雜誌探險隊攝影師威廉過年返台因喉嚨痛、咳嗽，返台後先到...

我國爆死亡首例再掀搶購潮 醫師：口罩已變內褲

我國出現首起新冠肺炎死亡病例，因其無旅遊史，可能因載運自中港澳來台的乘客遭傳染，恐成為台灣出現社區感染首例，國內疫情也可...

新冠病毒恐與流感混合感染 陸專家籲接種疫苗

廣州市公共衛生專家最新發表的論文警告，大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控正進入關鍵時期，與此同時，目前疫情嚴重的中國南方城...

新北燈會情人新天地 侯友宜化身達人帶路賞燈

每年吸引百萬遊客的新北燈會，自2月7日點燈以來好評不斷，開幕第一個週末假日每日湧入逾15萬人次賞燈。今年燈會園區精心設計許多愛情元素，新北市長侯友宜也化身燈會達人，拍攝影片引領「愛神」夏語心和「邱比特

熱門新聞

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

集體被剃光頭抗疫！ 女醫護含淚 還有更惱人的私密事

全球疫情地圖／台灣晚間再增1例確診 一表掌握各地狀況

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。