抗疫專家會議／黃玉成：觀察疫情走向 可能像新流感

新冠肺炎引發全球恐慌，並對經濟等各方面造成重大衝擊。長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成認為，我們應對無症狀感染者的出現有足夠的警覺，且注意病毒的演變，若病毒無法消失，但又不像SARS致死率高，未來新冠肺炎比較可能像2009年的新流感，演變成每年持續流行。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成以「新冠病毒的出現、散播與衝擊」，提出觀察。

他指出，新冠肺炎去年12月31日爆發時，當下「華南海鮮市場」、「武漢」和「肺炎」是重要關鍵字，過去肺炎患者入院治療後即出院，也不太會傳染，但這次卻是傳染不斷擴大，於是發現可能有問題，開始找出可能的致病原因。

黃玉成說，過去SARS爆發時，要找出致病源不容易，培養都可能需要三到四周時間，但現在技術進步，透過基因定序，很快分析，找出致病病毒。只是一月初時病毒型態還不明朗，台灣先以特殊嚴重傳染性肺炎而命名。

黃玉成說，發現致病源是新型冠狀病毒後，中國曾經發表相關研究，例如首次發表研究的四十一名感染中，就已發現很多患者並沒有華南海鮮市場的接觸史，而當時也只注意肺炎症狀，忽略了輕症表現，所以中國專家認為這病毒不會人傳人，後來修正成有限人傳人等，甚至認為類似H7N9，阻斷人與動物的接觸即可避免傳播，但事後分析，這些後來反而成為讓傳染加重的因素。

對於新冠肺炎的潛伏期，中國學者鍾南山研究曾說最長可到24天，但黃玉成認為還需要更多的個案與時間觀察，根據其他研究，推估潛伏期以五到十二天為多，大多落在五到七天，且在潛伏期時傳染力有限，大多數患者通應該是有症狀時才具有傳染力。

至於新冠肺炎是不是有很多無症狀感染者，黃玉成認為，下結論前必須謹慎，例如有德國學者發表研究， 德國感染者赴上海開會後被感染，始認為其在上海接觸的對象沒有症狀，但進一步追查才發現，那位上海學者在開會當下就身體不適，表示他不是無症狀感染者。