抗疫專家會議／賴明詔：未來還會有新冠狀病毒侵襲人類

聯合報 / 記者蔡怡真韋麗文／台北即時報導
聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家論壇，有「冠狀病毒之父」之稱的中研院士的賴明詔，以「解讀新冠病毒」為題，提出警示。記者潘俊宏／攝影
聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家論壇，有「冠狀病毒之父」之稱的中研院士的賴明詔，以「解讀新冠病毒」為題，提出警示。記者潘俊宏／攝影

近年來重大新興傳染疾病，均指向冠狀病毒，包括SARSMERS以及目前全球大流行的新冠肺炎，中研院院士賴明詔直呼：「不敢相信、不敢相信」。他表示，冠狀病毒普遍存在動物中，一直非常溫和，跨物種傳染給人類後，連他都難以想像會導致人類這樣重大的傳染疾病。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，有「冠狀病毒之父」之稱的賴明詔以「解讀新冠病毒」為題，提出警示，不僅是SARS、MERS、新冠肺炎，冠狀病毒持續演變的機會相當高，人類與冠狀病毒的戰役方興未艾，未來可能隔一段時間就會出現冠狀病毒造成的疫情。

冠狀病毒（coronavirs）是因表面有類似皇冠突起而得名，賴明詔說，它一直是存在動物身上，約有1300多種，有些動物如豬、貓、禽鳥會引起相當嚴重的病，因此寵物貓要打貓冠狀病毒疫苗，但蝙蝠冠狀病毒則普遍存在於蝙蝠長久相安無事。

而冠狀病毒在人體早在1950年代開始被發現，當時國外有位教授從一名感冒病人中分離出冠狀病毒，但為了證明冠狀病毒是否會有症狀，教授就把病毒放到醫學生的鼻腔內，結果發現會引起傷風感冒。

賴明詔解釋，一直以來，大約有二到三成感冒症狀都是冠狀病毒引起，科學界也不以為意，直到SARS後，才知道冠狀病毒會這麼嚴重。

據統計，全球SARS感染者為8437人，死亡人數813人；實際上，冠狀病毒雖然普遍存在動物界裡，截至目前為止，發現七種可感染人類的冠狀病毒，其中四種為導致感冒症狀，第五個就是SARS病毒，第六個是MERS病毒，第七個就是這次2019新型冠狀病毒。

原本對人類無害的冠狀病毒，在跨物種後開始失去平衡性變成「大流氓」，這緣於冠狀病毒是RNA病毒，RNA病毒原本就很容易複製突變，但令科學界更訝異的是，原本以為RNA病毒頂多一萬五千個鹼基，因為太大在複製的過程就容易出錯，沒想到冠狀病毒是最大的RNA病毒，多達三萬個鹼基，而且RNA可以彼此交換分子，病毒就能不斷複製突變，這些不同的RNA只要找到適合的細胞就會進入讓宿主感染。

從SARS、MERS，到新冠肺炎，都是從冠狀病毒變種而來，賴明詔說，SARS結束後，他就曾憂心SARS會不會捲土重來，MERS與新冠肺炎都是冠狀病毒突變，因此可以預見，可能會有新的冠狀病毒再襲來，人類與冠狀病毒的戰爭仍未平息。他說，找到蝙蝠可以與冠狀病毒合併共存的原因，或許是徹底答案的方法。

至於，傳言不斷，新冠病毒究竟是「人禍」還是「天災」，究竟是人工接合，還是自然突變呢？賴明詔說，外界很難判斷，只有回到當初的實驗室，透過紀錄檢查是否有人為實驗的紀錄才可揭開答案。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家論壇，有「冠狀病毒之父」之稱的中研院士的賴明詔，以「解讀新冠病毒」為題，提出警示。記者潘俊宏／攝影
聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家論壇，有「冠狀病毒之父」之稱的中研院士的賴明詔，以「解讀新冠病毒」為題，提出警示。記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右起）與台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩、中研院院士賴明詔、前疾管局長蘇益仁教授、國衛院副院長司徒惠康、長庚兒童感染科醫師黃玉成一起座談。記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（右起）與台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩、中研院院士賴明詔、前疾管局長蘇益仁教授、國衛院副院長司徒惠康、長庚兒童感染科醫師黃玉成一起座談。記者潘俊宏／攝影
聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家論壇，有「冠狀病毒之父」之稱的中研院士的賴明詔，以「解讀新冠病毒」為題，提出警示。記者潘俊宏／攝影
聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家論壇，有「冠狀病毒之父」之稱的中研院士的賴明詔，以「解讀新冠病毒」為題，提出警示。記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（左五）與疾管署署長周志浩（右三）、台大副校長張上淳（右二）、台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎（右一）、中研院院士賴明詔（左四）、前疾管局長蘇益仁（左三）教授、國衛院副院長司徒惠康（左二）、長庚兒童感染科醫師黃玉成（左）一起座談。記者潘俊宏／攝影
聯合報健康事業部舉行「抗疫世紀挑戰-從SARS到新冠肺炎」專家會議，副總編輯洪淑惠（左五）與疾管署署長周志浩（右三）、台大副校長張上淳（右二）、台灣兒童感染醫學會理事長李秉穎（右一）、中研院院士賴明詔（左四）、前疾管局長蘇益仁（左三）教授、國衛院副院長司徒惠康（左二）、長庚兒童感染科醫師黃玉成（左）一起座談。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎 SARS MERS
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

肺炎疫情衝擊 Adidas大陸門市的業務活動銳減85%

全球疫情地圖／台灣晚間再增1例確診 一表掌握各地狀況

鏟屎官免驚 台大教授：犬貓不會感染武漢肺炎

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

相關新聞

抗疫專家會議／蘇益仁：防疫真正的挑戰還在後面

全球新冠肺炎病例持續增加，台灣全力防堵，前疾管局長、南台科技大學教授蘇益仁認為，目前疫情仍停留在防疫專家處理層次處理，當...

抗疫專家會議／黃玉成：觀察疫情走向 可能像新流感

新冠肺炎引發全球恐慌，並對經濟等各方面造成重大衝擊。長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成認為，我們應對無症狀感染者的出...

抗疫專家會議／賴明詔：未來還會有新冠狀病毒侵襲人類

近年來重大新興傳染疾病，均指向冠狀病毒，包括SARS、MERS以及目前全球大流行的新冠肺炎，中研院院士賴明詔直呼：「不敢...

抗疫專家會議／周志浩：超前部署 全力支持醫護

新冠肺炎引發全球政治、社會和經濟動盪，台灣全力防堵，盡力將病毒阻絕境外，但鄰近國家，包括新加坡、日本都陸續出現社區感染，...

桃機三航廈難產全因選舉！前年兩會議明增暗減大砍159億

桃園機場第三航廈三度流標，桃機公司上周提出修正報告，雖採簡約設計，但總經費增加190億元達979億，交通部長林佳龍認為方...

飛鼠一號 可望3月再試射

晉陞太空科技公司13日在台東縣達仁鄉南田部落試射「飛鼠一號」，因天候因素終止發射後，16日與南田部落村民召開協調會議，雙方初步達成協議，飛鼠一號可望3月再試射。

表藝界籲全面普查紓困 文化部將與文策院研提優惠貸款

疫情蔓延影響民眾藝文消費意願。文化部上周提出針對藝文產業紓困三方案，行政院也表示擬將藝文產業納入振興抵用券。表演藝術聯盟...

神祕負壓隔離病房很恐怖？過來人曝「像飯店」

武漢肺炎持續發燒，民眾對於「負壓隔離病房」不熟悉難免害怕，國家地理雜誌探險隊攝影師威廉過年返台因喉嚨痛、咳嗽，返台後先到...

我國爆死亡首例再掀搶購潮 醫師：口罩已變內褲

我國出現首起新冠肺炎死亡病例，因其無旅遊史，可能因載運自中港澳來台的乘客遭傳染，恐成為台灣出現社區感染首例，國內疫情也可...

新冠病毒恐與流感混合感染 陸專家籲接種疫苗

廣州市公共衛生專家最新發表的論文警告，大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控正進入關鍵時期，與此同時，目前疫情嚴重的中國南方城...

新北燈會情人新天地 侯友宜化身達人帶路賞燈

每年吸引百萬遊客的新北燈會，自2月7日點燈以來好評不斷，開幕第一個週末假日每日湧入逾15萬人次賞燈。今年燈會園區精心設計許多愛情元素，新北市長侯友宜也化身燈會達人，拍攝影片引領「愛神」夏語心和「邱比特

熱門新聞

我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

集體被剃光頭抗疫！ 女醫護含淚 還有更惱人的私密事

全球疫情地圖／台灣晚間再增1例確診 一表掌握各地狀況

新冠肺炎死前「逐漸窒息」超痛苦！醫曝：全程清醒慘叫、肺大量黏液

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。