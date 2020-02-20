抗疫專家會議／賴明詔：未來還會有新冠狀病毒侵襲人類

近年來重大新興傳染疾病，均指向冠狀病毒，包括SARS、MERS以及目前全球大流行的新冠肺炎，中研院院士賴明詔直呼：「不敢相信、不敢相信」。他表示，冠狀病毒普遍存在動物中，一直非常溫和，跨物種傳染給人類後，連他都難以想像會導致人類這樣重大的傳染疾病。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，有「冠狀病毒之父」之稱的賴明詔以「解讀新冠病毒」為題，提出警示，不僅是SARS、MERS、新冠肺炎，冠狀病毒持續演變的機會相當高，人類與冠狀病毒的戰役方興未艾，未來可能隔一段時間就會出現冠狀病毒造成的疫情。

冠狀病毒（coronavirs）是因表面有類似皇冠突起而得名，賴明詔說，它一直是存在動物身上，約有1300多種，有些動物如豬、貓、禽鳥會引起相當嚴重的病，因此寵物貓要打貓冠狀病毒疫苗，但蝙蝠冠狀病毒則普遍存在於蝙蝠長久相安無事。

而冠狀病毒在人體早在1950年代開始被發現，當時國外有位教授從一名感冒病人中分離出冠狀病毒，但為了證明冠狀病毒是否會有症狀，教授就把病毒放到醫學生的鼻腔內，結果發現會引起傷風感冒。

賴明詔解釋，一直以來，大約有二到三成感冒症狀都是冠狀病毒引起，科學界也不以為意，直到SARS後，才知道冠狀病毒會這麼嚴重。

據統計，全球SARS感染者為8437人，死亡人數813人；實際上，冠狀病毒雖然普遍存在動物界裡，截至目前為止，發現七種可感染人類的冠狀病毒，其中四種為導致感冒症狀，第五個就是SARS病毒，第六個是MERS病毒，第七個就是這次2019新型冠狀病毒。

原本對人類無害的冠狀病毒，在跨物種後開始失去平衡性變成「大流氓」，這緣於冠狀病毒是RNA病毒，RNA病毒原本就很容易複製突變，但令科學界更訝異的是，原本以為RNA病毒頂多一萬五千個鹼基，因為太大在複製的過程就容易出錯，沒想到冠狀病毒是最大的RNA病毒，多達三萬個鹼基，而且RNA可以彼此交換分子，病毒就能不斷複製突變，這些不同的RNA只要找到適合的細胞就會進入讓宿主感染。

從SARS、MERS，到新冠肺炎，都是從冠狀病毒變種而來，賴明詔說，SARS結束後，他就曾憂心SARS會不會捲土重來，MERS與新冠肺炎都是冠狀病毒突變，因此可以預見，可能會有新的冠狀病毒再襲來，人類與冠狀病毒的戰爭仍未平息。他說，找到蝙蝠可以與冠狀病毒合併共存的原因，或許是徹底答案的方法。