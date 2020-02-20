抗疫專家會議／周志浩：超前部署 全力支持醫護

新冠肺炎引發全球政治、社會和經濟動盪，台灣全力防堵，盡力將病毒阻絕境外，但鄰近國家，包括新加坡、日本都陸續出現社區感染，台灣也有無症狀感染者，社區感染似乎無可避免。衛福部疾管署長周志浩表示，已超前部署，當日檢疫量提升至一千兩百件，必要時各區域、縣市級醫院可清出兩萬個房間收容患者。

聯合報舉行「抗疫世紀挑戰─從SARS到新冠肺炎」專家會議，周志浩針對「提防社區感染、政府與民眾的因應-國家防疫策略及準備」談到如何因應這波疫情，以及接下來將如何調整防疫戰略。

周志浩指出，國內經歷SARS後，以過去處理疫情經驗為基礎，組織面反應迅速，自去年12月31日大陸傳出疑似SARS重現的訊息後，今年一月二日就成立應變小組，一月五日舉行專家會議，並定調若疫情鎖在武漢，便以應變小組繼續運作，一旦外溢，則成立指揮中心，統合大家力量來做更多事情；並預設若有境外移入個案或社區感染時，指揮中心便提高層級。

因此，監測國內內疫情十分重要，國內除了針對旅遊史、可疑症狀外，疾管署負責疫調的同仁也仔細的疫情調查，另外，也花了相當多的心力去收集國際疫情，與對岸透過聯繫管道搜集資訊。

武漢近日個案數突然暴增，周志浩表示，這是因為將出現臨床症狀的病例納入，這也反映當地檢驗能量受到挑戰。他表示，提升檢驗量能十分重要，光靠疾管署實驗室是不夠的，所幸許多醫院願意協助，因此檢疫量能已從單日三、五百件，提升至一千兩百件，且實驗室材料的設備、耗材，也都超前部署。

監測、檢驗之外，負擔最重的當屬檢疫。檢疫方面，從一開始只針對武漢的航班進行登機檢疫，之後依序發出健康宣導書、健康聲明書，一步步加強第一線檢疫力道；也將檢疫對象範圍擴大至中港澳，目前針對有旅遊史的民眾居家檢疫約兩萬多人，確診者接觸個案進行居家隔離，約三百多人。

周志浩表示，醫療端記取過往SARS醫療崩潰教訓，在各界幫忙下已有十足進步，不但建立各項指引，也積極和急診醫學會保持密切聯繫，並對醫護人員不定期做無預警查核；SARS後也建立傳染病防治醫療網，若真的進入社區感染，周志浩強調，必要時各區域、縣市級醫院約可清出兩萬個隔離病房收容病人。