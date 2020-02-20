彰化二林精機園區 闖過環評初審

歷經十年爭議、五次審查，環評專案小組昨天通過彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案，將送環評大會討論。為弭平再生水重金屬恐汙染良田的疑慮，環評委員要求再生水用於澆灌時須符合灌溉標準，但環團仍痛批「破壞農地」，指彰化汙染面積向南擴張，未延續南農業北工業政策，將成汙染大縣。

昨天環評又現直播之爭，環保署繼二月六日審查彰濱工業區回收場開發案，首度動用旁聽要點拒絕環團錄影，昨天的會議主席吳義林破天荒以閉門會議討論是否開放直播，最後以避免遭錄影斷章取義為由，決議不直播。

彰縣環境保護聯盟總幹事施月英、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉批評「不透明的環委根本不適任」，讓會議延宕一小時，驚動警方坐鎮；彰化縣長王惠美對環團動怒「你們是人，我們都不是人？」最後環署承諾下周一會議影片上傳YouTube，吳義林說，沒完成承諾「我請辭負責」。

此案位於二林鎮台糖萬興農場，緊鄰中科二林園區，總面積三五二點八二公頃，園區再生水將用作綠地澆灌、道路灑水。施月英指出，再生水含重金屬，若滲入地下水灌溉，農田三十四年後鋅超標、銅四十七年後超標。

支持開發的彰化民眾昨包一輛遊覽車北上，由王惠美帶隊。她表示，二林人口流失嚴重，園區可提供兩萬個就業機會，經調查廠商有五一二公頃需求，不會變蚊子館。

不少委員對通過與否猶豫許久，最終認為良好監督就能避免環境問題，討論四小時後同意通過，但要確保開發後滯洪量不小於開發前、再生澆灌用水重金屬濃度符合灌溉水標準、廠商用地需求達七成並交保證金後才可動工。