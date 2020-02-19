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南韓出現「超級傳播者」 61歲大邱婦人傳染11人

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
南韓今日確診增加15人，當中13例出現在大邱市和慶尚北道地區，當地可能出現超級傳播者，總計南韓確診已達46例。美聯社
南韓今日確診增加15人，當中13例出現在大邱市和慶尚北道地區，當地可能出現超級傳播者，總計南韓確診已達46例。美聯社

韓聯社報導，南韓19日爆增15例新冠肺炎確診病例，增至46例，令人憂心儘管當局實施嚴格隔離措施，全國疫情恐擴大。

根據南韓疾病管制與預防中心，新增15例中有13例是大邱居民。其中11例與一名18日確診的61歲婦人接觸後感染。

這名婦人，也就是南韓第31例確診病例住在大邱，可能是新冠狀病毒的「超級傳播者」。她本月10日出現發燒，17日在一家地方醫療中心接受檢測，之後被送到一家醫院接受隔離治療和監控。

這名病患上月底前往首爾，因車禍在一家醫院接受治療，之後日常生活都使用大眾交通工具。

新增15例中2名患者出現在其他地區，一名是住在首爾市城東區的77歲男性，另一名是第20例患者的11歲女兒，也是韓國首例兒童感染病例。這2名患者已轉入定點醫院接受隔離治療。

第20例病例為41歲女性，是第15例病例（43歲男性）的家人，在居家隔離時接受檢測呈陽性，目前在國軍首都醫院接受隔離治療。第15例病例曾在雲尚·武漢國際時尚中心韓國館（THE PLACE）經營賣場。

南韓大邱火車站的工作人員消毒，防止新冠病毒傳播。歐新社
南韓大邱火車站的工作人員消毒，防止新冠病毒傳播。歐新社

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