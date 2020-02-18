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鑽石公主號列新冠肺炎感染區 須包機返台隔離檢疫

影／憂發燒溫度成防疫漏洞 專家建議：下修標準至37.5度

聯合報 / 記者王彥鈞潘姣琪／台北即時報導
台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所副教授陳佳堃指出，避免在密閉空間是個人環境防護的第一步，建議開學後教室保持通風並開啟門窗；若是天冷時，最好每20分鐘，開窗1~3分鐘。記者王彥鈞／後製
台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所副教授陳佳堃指出，避免在密閉空間是個人環境防護的第一步，建議開學後教室保持通風並開啟門窗；若是天冷時，最好每20分鐘，開窗1~3分鐘。記者王彥鈞／後製

中小學將於下周二(25日)開學，台大醫院環境職業醫學部主任蘇大成今(18)日表示，基於疫情控制需要，建議將發燒溫度從目前的38度下修到37.5度，只要測量到高於或等於這個溫度，就不應上班、上課，並應查驗是否有接觸到疫區來的病人。

針對開學後的防疫，台大公衛學院院長詹長權則建議，座位間距可拉開至1.8公尺，下課時間也最好錯開，全校可分成兩、三批，每批間隔5到10分鐘，這樣就可以減少密切接觸的機會，另外像是會有頻繁肢體碰撞的籃球、足球等活動也應該要重新調整。

台大公衛學院副教授陳佳堃則建議，在防疫期間如果沒辦法全程開啟換氣系統的空調設備，就應停用沒有窗戶的教室或會議室；若天氣太冷，窗戶不能一直打開，至少也要維持每20分鐘開一次窗，每次開窗1到3分鐘的好習慣，因為只要有風，其實只需用1分鐘的時間，一般大小的空間內氣體就能被更新汰換。

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