神祕負壓隔離病房很恐怖？過來人曝「像飯店」

武漢肺炎持續發燒，民眾對於「負壓隔離病房」不熟悉難免害怕，國家地理雜誌探險隊攝影師威廉過年返台因喉嚨痛、咳嗽，返台後先到診所看診，發現2個肺部都有浸潤現象，被送進衛福部彰化醫院的負壓隔離病房，72小時後才排除感染出院，他大讚病房就像是住在有管家的飯店，同樣追劇、喝咖啡等生活習慣，肯定台灣的防疫工作做得很好。

威廉是彰化縣永靖鄉人，目前旅居中國珠海，小年夜返台過年卻在春節期間被隔離，他將經歷寫在他的「威旅途」部落格，也接受訪問，留下難得的負壓隔離病房「遊記」。

威廉表示，返台前的14天都在旅行，身體疲累，發燒、喉嚨痛、咳嗽，返台後先到診所看診，X光檢查發現他2個肺部都有浸潤，告知有中國大陸旅遊史，因此被轉診到彰化醫院，住進負壓隔離病房後，房內有淋浴設備的洗手間，電視和網路，三餐都由身穿隔離衣的護理師送來。

護理師常關心有什麼要代購，讓他每天可以持續喝咖啡的習慣，他不吃豬肉，也可買回民餐，他也發現護理師送餐辛苦，幾個「住民」要送1個多小時，因每送完一間，隔離衣必須丟棄再穿新的，病房內有無線網路，可以在Netflix追劇，住在負壓隔離病房並不恐怖。

威廉被隔離72小時後，第二次結果也是陰性才出院，他繳了2450元，很大一部分還是他的餐食費，他說，這是台灣健保傲人之處，若是在美國，可能會是一筆天文數字，「醫護人員為了防疫都非常辛苦，值得大家給他們掌聲。」

彰化醫院是縣內防疫應變醫院，有26床負壓隔離病房，內有洗手間及電視、網路等設備，平時做為肺結核病患隔離之用，傳染病發生時隨時能做為隔離處所，這次的武漢肺炎即派上用場。