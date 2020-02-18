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疫情衝擊消費 雞農擬向農委會請願補貼飼料、減進口肉

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

新冠肺炎疫情致消費急凍，養雞業者開第一槍，正串聯向農委會提出請願函，希望能補貼飼料費用以降低生產成本，適度減少進口肉，同時輔導業者在這段時間進行產業轉型，政府與產業鏈一起度過難關。

日前，農委會向行政院提出60億農業紓困，用於休閒農業、農產品外銷、農漁牧產業及農業金融貸款等；正逢畜禽產品消費淡季，遇到新冠肺炎疫情雪上加霜，農委會也出畜禽產業減產計畫因應。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，家畜家禽都是畜牧業者的財產，就算要減產，對象也不應該是國產肉品，政府擔心肉品消耗不掉，不是應該緊縮進口肉嗎？他說，因應疫情影響，政府補助旅遊等各行業，國家是否能先協助畜牧業者降低生產成本，讓農民保有利潤，還能賣得更便宜，鼓勵並促進消費。

陳佑澈也說，他觀察到，有些養雞的大農企業，不僅有自己的養雞場，也有屠宰場，國產肉、進口肉都有賣；這次遇到疫情，只是挪移銷售管道，哪裡有利潤，就轉移銷售目標。比如銷售重點轉為宅配，受創程度相對小，這也說明國內養雞產業必須轉型，否則個體農戶無法因應時局生存。建議農政單位在紓困產業的當下，也可輔導業者轉型。

苗栗養雞協會理事長王健猛表示，他是養蛋雞的，雞蛋相對於雞肉來說，需求還算穩定；他認為補助飼料費用，務實來說不太可能，飼料都是財團大廠，政府若要補助財團，又研議要發消費券鼓勵消費，不如直接補給農民比較實際。

桃園養雞協會理事長陳明俊表示，國內白肉雞產業這幾年已經被進口肉壓著打，國內生產成本較高，現在學校還沒有開學，團膳銷售比較卡，加上新冠肺炎疫情延燒，消費降低，認為政府應該先保護國內產業，紓困計畫看不到對雞農的幫助，在國內滯銷、又大量進口的狀況下，確實經營會很吃力。

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