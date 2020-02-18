快訊

接回鑽石公主號台灣人 交部：華航班機已準備好 隨時可出發

疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網問誰想出「衛生所」 他憶起讓台醫療走向國際關鍵人物施純仁

聯合新聞網 / 綜合報導
前衛生署長施純仁醫師任內設立《醫療法》完善國內醫療體系，是讓台灣醫療走向國際的關鍵人物。 聯合報 陳炳坤 1990/03/26
前衛生署長施純仁醫師任內設立《醫療法》完善國內醫療體系，是讓台灣醫療走向國際的關鍵人物。 聯合報 陳炳坤 1990/03/26

為了分擔藥局人員的負擔，全國303家衛生所加入口罩實名制行列，也因為加入衛生所，讓部分難以買到口罩的地區居民成功買到，也因此讓網友好奇「當初為什麼要成立衛生所？」，並在PTT上發文詢問，結果釣出了讓台灣醫療走出國際的關鍵人物。

網友15日在PTT八卦版上提問「台灣是哪位天才想出衛生所？」內文中提到，台灣因為美國大量金援而能在戰後建設醫療設施，當時的人跳脫蓋大醫院的想法，認為應在各地建立衛生所。這名網友表示，就現在來看，每個鄉鎮市都有衛生所比較好，因為只蓋幾間大醫院，對偏鄉地區的民眾較不方便，因此好奇詢問：「有沒有台灣誰想出每個鄉鎮要有衛生所八卦？」

其他網友多數認為，台灣會提出要建衛生所是日治時期留下的公衛觀念，在日本來統治台灣初期，為遏止瘧疾等疾病傳染，因此廣設醫院、宣導衛生常識，為台灣醫療建立基礎。不過其中一位網友的答案是「前衛生署長施純仁」。

施純仁醫師原為外科醫生，1986年被延攬至衛生署擔任署長，秉持「預防大於治療」原則，積極投入登革熱、小兒麻痺等傳染病防治。另外任內也制定《醫療法》，並修訂行政院《衛生署組織法》，規劃建立台灣地區醫療網，完善醫療體系，也才能讓台灣醫療走上國際。

衛生所 施純仁 口罩 PTT
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

超商報電話被店員記下 人妻收到陌生LINE訊息「求認識」

等太久奧客發飆⋯報警態度180度轉變！她淚訴：不要糟蹋店員

我先來的！點餐被誤認插隊搶應徵 疑惑「這樣的人會錄取嗎」

每月都要噴一萬…他問「為何台灣人都愛請外籍看護」？ 網點破關鍵

相關新聞

不提「二二八」的二二八？8篇故事記當年血淚

記憶不是一件容易的事情。特別是這塊島嶼上的年輕人，要從上一代的「被失憶」中，尋回封印深處的禁忌，接著，要直面禁忌背後的傷、恨、怨、痛、哀，承受巨大而深沈的壓力，保持著冷靜，留下那個時代的足跡—像玫瑰般地鮮豔，滴著七孔滲出來的血—讓台灣這條歷史的長河，不至於有一段乾涸，繼續流淌下去。

疫情衝擊消費 雞農擬向農委會請願補貼飼料、減進口肉

新冠肺炎疫情致消費急凍，養雞業者開第一槍，正串聯向農委會提出請願函，希望能補貼飼料費用以降低生產成本，適度減少進口肉，同...

網問誰想出「衛生所」 他憶起讓台醫療走向國際關鍵人物施純仁

為了分擔藥局人員的負擔，全國303家衛生所加入口罩實名制行列，也因為加入衛生所，讓部分難以買到口罩的地區居民成功買到，也因此讓網友好奇「當初為什麼要成立衛生所？」，並在PTT上發文詢問，結果釣出了讓台灣醫療走出國際的關鍵人物。

疫情影響 導遊領隊考試延至五月舉行

受新冠肺炎疫情發展，原定在三月七日、八日舉辦的「專技人員普考導遊、領隊考試」，考選部昨天宣布，延至五月九日、十日舉行，呼籲應考人留意安排行程。

疫情燒不停 各廟會香、遶境暫緩

新冠肺炎疫情持續延燒，各地廟宇的會香、遶境活動也受影響。台東關山天后宮日前請示媽祖後，延續超過60年的赴外縣市友宮參拜會香，今年將暫緩舉行。屏東縣恆春天后宮到北港朝天宮會香活動也取消，車城福安宮、恆春高山巖福德祠為土地公祝壽祭典改到戶外廣場。

科技部出新書 鼓勵年輕人走向世界

為鼓勵年輕人積極邁向國際，勇於實踐夢想，科技部與天下文化合作出版「勇闖天涯翻轉人生—寫給年輕人20個築夢踏實的故事」。科技部長陳良基指出，書中主角的奮鬥故事，都值得台灣年輕人借鏡。

農委會人事大風吹 選後第二波小內閣異動

農委會人事大風吹，選後第二波人事異動，包括漁業署、主秘、農金局、輔導處、畜牧處都有新任主管，人事已在本月15日由行政院核...

U值媒／防疫與歧視間 價值權重由誰決定？

如果純就包機返台的事件來看，兩岸政府間敵對意識強烈，共同防疫本來是一個彼此放下建立共識的契機，顯然各持己見缺乏互信，至於歧視議題被提出，看起來是國民黨人士找到了與執政黨不同價值論述的有力觀點。這次新冠肺炎肆掠全球數十個國家，也掀起了全球亞裔歧視潮，仇中情緒在蔓延中，這是全球都在面臨的疫情不確定災難，台灣與中國之間的恩恩怨怨，早已經超越歧視兩字所能言喻。中國內部面對疫情所採取的對應措施，甚至連病毒都給了正名，避免外界歧視武漢地名，歧視議題是全球最棘手的文化議題，即使沒有疫情，歧視的事實各國之間依舊存在。

我國爆死亡首例再掀搶購潮 醫師：口罩已變內褲

我國出現首起新冠肺炎死亡病例，因其無旅遊史，可能因載運自中港澳來台的乘客遭傳染，恐成為台灣出現社區感染首例，國內疫情也可...

新冠肺炎疫情衝擊 今明兩日台日漁業協議延會

新冠肺炎疫情升溫，因應疫情變化發展，今年台日雙方都同意，原本預定今明兩天在台北舉行的第九次台日漁業委員會確定延期。

新冠病毒恐與流感混合感染 陸專家籲接種疫苗

廣州市公共衛生專家最新發表的論文警告，大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控正進入關鍵時期，與此同時，目前疫情嚴重的中國南方城...

新北燈會情人新天地 侯友宜化身達人帶路賞燈

每年吸引百萬遊客的新北燈會，自2月7日點燈以來好評不斷，開幕第一個週末假日每日湧入逾15萬人次賞燈。今年燈會園區精心設計許多愛情元素，新北市長侯友宜也化身燈會達人，拍攝影片引領「愛神」夏語心和「邱比特

熱門新聞

染疫身亡司機2親人確診新冠肺炎 台灣累計22例

獨／找到了！ 花女確認在新竹已送醫院隔離病房

協尋「花淑珍」！ 台南市首度公布新冠肺炎趴趴走名單

全球疫情地圖／鑽石公主號新增99例確診病例 香港再增1例

鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診病例 全船累計454人感染

首例新冠肺炎死亡個案回溯過程曝光 醫師感動喊「天佑台灣」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。