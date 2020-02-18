網問誰想出「衛生所」 他憶起讓台醫療走向國際關鍵人物施純仁

為了分擔藥局人員的負擔，全國303家衛生所加入口罩實名制行列，也因為加入衛生所，讓部分難以買到口罩的地區居民成功買到，也因此讓網友好奇「當初為什麼要成立衛生所？」，並在PTT上發文詢問，結果釣出了讓台灣醫療走出國際的關鍵人物。

網友15日在PTT八卦版上提問「台灣是哪位天才想出衛生所？」內文中提到，台灣因為美國大量金援而能在戰後建設醫療設施，當時的人跳脫蓋大醫院的想法，認為應在各地建立衛生所。這名網友表示，就現在來看，每個鄉鎮市都有衛生所比較好，因為只蓋幾間大醫院，對偏鄉地區的民眾較不方便，因此好奇詢問：「有沒有台灣誰想出每個鄉鎮要有衛生所八卦？」

其他網友多數認為，台灣會提出要建衛生所是日治時期留下的公衛觀念，在日本來統治台灣初期，為遏止瘧疾等疾病傳染，因此廣設醫院、宣導衛生常識，為台灣醫療建立基礎。不過其中一位網友的答案是「前衛生署長施純仁」。

施純仁醫師原為外科醫生，1986年被延攬至衛生署擔任署長，秉持「預防大於治療」原則，積極投入登革熱、小兒麻痺等傳染病防治。另外任內也制定《醫療法》，並修訂行政院《衛生署組織法》，規劃建立台灣地區醫療網，完善醫療體系，也才能讓台灣醫療走上國際。