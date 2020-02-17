新冠肺炎死亡首例傳給3人 傳染源鎖定1浙江台商

台灣出現首例無旅遊史、找不到確定病例接觸史的新冠肺炎重症死亡個案，中央流行疫情指揮中心清查該名個案之密切接觸者及家人，只發現共有3名家人被此個案傳染，除了先前已確診的弟弟之外，還有他的媽媽以及外甥女婿，目前仍未找到這名死者的感染源，目前鎖定1名浙江台商，還需要台大醫學院及中研院檢驗抗體才能確定。

指揮官陳時中表示，今天增加兩個確診案例，都屬於第19例的相關接觸者，包括這名個案的媽媽和外甥女婿，因為媽媽是同住，外甥女婿是在1月27日聚餐時感染到，1月28日就發病且有感冒相關症狀，已針對同事親友等全面調查，準備要採檢。針對這一家人的群聚感染，目前疫情調查已鎖定109位，已經採檢108位，其中103位陰性，其餘還在檢驗中，大部分都是陰性。

張上淳表示，目前沒有一個標準的抗體檢驗方式，很多國家和實驗室都在開發中，台大醫學院有分離病毒並開發方式，可透過一系列住院抽血血清去檢測，可看到急性期測不到抗體，但後續便能可以定性方式偵測到到體內是否有病毒抗體，將協助測試。中研院實驗室也已經開發出可能有用的檢測方式，指揮中心會用雙重檢測的方式去確認這個案例是否真的有抗體，若有抗體，就是曾經感染過，那就很可能是這名台商傳染給司機。