農委會人事大風吹 選後第二波小內閣異動

農委會人事大風吹，選後第二波人事異動，包括漁業署、主秘、農金局、輔導處、畜牧處都有新任主管，人事已在本月15日由行政院核定，待派令發布日生效。

漁業署在去年7月漁業署長退休後就未補人，由農委會主任秘書張致盛兼任，這次人事派令直接由張致盛擔任漁業署長，張致盛原為台中農改場場長，專長為葡萄育種；主秘職缺由輔導處長范美玲接任。

新任輔導處長缺由國際處前處長、技監陳俊言接任，由於明年即將進行農會選舉， 將是輔導處未來面臨的最大挑戰。

而負責農業保險、農民貸款的農金局長由原副局長李聰勇內升，是農委會兩波人事異動中，少數由內部升任的主管；農金局副局長一職由原企劃處副處長周妙芳接任；原農金局局長朱建偉則調任參事。

此外，民進黨立委林岱樺的表哥、原農委會畜牧處長謝耀清，今年2月1日轉任台南農業局長；畜牧處長遺缺，由原防檢局主秘張經緯接任，張經緯原為農委會前主委林聰賢的機要秘書，林聰賢下台後，張經緯轉任防檢局主秘，現接任農委會畜牧處長，未來要因應萊克多巴胺美豬進口的難題，以及今年各項畜禽產品生產過剩、價格低迷的壓力。

另農委會所屬的官方媒體財團法人豐年社，社長劉孋瑩下個月將轉任嘉義新聞行銷處長，劉過去曾因刪除農傳媒過去曾刊登的新聞報導，以及選前只找民進黨候選人上節目事件，在選前引起外界爭議。