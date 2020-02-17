我國爆死亡首例再掀搶購潮 醫師：口罩已變內褲

我國出現首起新冠肺炎死亡病例，因其無旅遊史，可能因載運自中港澳來台的乘客遭傳染，恐成為台灣出現社區感染首例，國內疫情也可能升高，人心惶惶，尤其又開學在即，口罩又不足，家長憂心，醫師也籲政府「趕快把口罩產量趕上吧」。

中央開放衛生所提供實名制口罩販售，南投縣口罩販售地點因此從原本的縣內健保特約藥局、鹿谷鄉及信義鄉衛生所等106家，昨再增11個衛生所且假日服務不中斷，累計縣內共有117處販售點分散時段供應，以利有需求民眾方便購買。

南投縣衛生局提醒，新增的各鄉鎮市衛生所販售點，購買規則與健保藥局相同，7天內2片不能重複購買，在數量上仍有限制，因此呼籲健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

但昨天爆出我國新冠肺炎首例死亡個案，且顯示疑為社區感染，在網路熱議，中部地區居民更是憂心，且距高中以下學子開學剩不到10天，家長急得像熱鍋上的螞蟻，就怕開學後的校園恐成病毒大染缸，恐危害孩子健康，也成防疫漏洞。

南投曾姓銀行員說，本來對台灣防疫還挺有信心，且家中還有備用口罩，所以因上班沒能去排隊買口罩還不太擔心，但疑社區感染的死亡個案一出現，信心也跟著崩解，就怕孩子開學後，口罩不夠用，只好先買口罩套來替換，以降低用量。

埔里陳姓家長則說新冠肺炎潛伏期長，還有無症狀帶原者，更已出現死亡個案，怎還能不戴，老人小孩更要防，但他孩子才小學，活動力強常弄濕或弄壞口罩，一天至少2個，但現在購賣機制根本不夠用，就算多了衛生所能買也一樣不夠。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則直言「口罩已經變成內褲，很多人沒戴就不敢出門」，而開學後將由學校發口罩，但僅供備用，有症狀才能戴，但不讓孩子戴口罩上學，家長安心嗎？呼籲政府還是「趕快把口罩產量趕上吧」。