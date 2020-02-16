台首例死亡感染源鎖定3人 陳時中：人傳人可能性低

中央流行疫情指揮中心今公布新增確診兩名（第19、20例）新冠肺炎（COVID-19）案例，並出現首例死亡個案，為中部60多歲男性，皆無國外旅遊史。由於另一名確診個案為死亡個案的家人且無症狀，指揮官陳時中雖記者會上表示，目前仍未找出感染源，「可算是社區感染」。不過剛晚間再度表示，目前評估僅零星個案，社區人傳人的可能性非常低。目前已鎖定三名中港澳旅遊史之乘客，為可能之感染源，現正調查檢疫中。

指揮中心剛深夜發布新聞稿說明，第19例確診個案為一名計程車司機，於1月27日出現咳嗽、2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，個案雖有疑似症狀，但因其無出國旅遊史，亦非確診病例之已知密切接觸者，故不符合當時新冠肺炎之病例通報定義。

而該個案曾載過多名訪台過春節的台商，其中3位從中港澳返國，皆在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫，指揮中心目前正深入追蹤3名台商，及該個案之所有密切接觸者。

指揮中心指揮官陳時中深夜表示，今天晚間記者會對雖對該個案提到「社區感染」，但其實「社區感染」需要社區內有持續性人傳人，但至今所發現個案是屬零星個案，僅一名密切接觸者（弟弟）感染，而73名密切接觸者中，有60名都採檢陰性，包括醫護人員，至今潛伏期已過去，故目前評估社區人傳人的可能性非常低。而目前已鎖定該個案所載過三名中港澳旅遊史之乘客，為可能之感染源，現正調查檢疫中。