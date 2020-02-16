聯合報一周大事2/9~2/15

聯合報 / 綜合報導
空軍昨天公布黑鷹直升機初步失事調查報告。 圖／宜蘭縣消防局提供

國內：

11日：陸委會宣布留台陸籍人士符合六項事由，可申請延後返陸，同時基於人道考量，今起陸配子女准許入境，但須居家檢疫14天。新制宣布5小時後，陸委會以「政策說明不清」為由，緊急再鎖關，強調陸配子女入境須為原居住台灣者，且未成年並在大陸無親人可照顧，經專案審查才准入境。

12日：陸配子女入境新制急轉彎，中央疫情指揮中心宣布，陸配子女有我國國籍者，才能申請入境，若無，滯留港澳地區者不得入境。指揮官陳時中強調，防疫以國人優先為前提，陸配的孩子出生時可以選擇國籍，「如果當初沒有選擇台灣，現在應該要自己做些安排及承擔。」

13日：新冠肺炎衝擊遍及各產業，行政院拍板經濟內需型產業、農業、交通相關產業紓困振興方案，並研擬訂定「應變及紓困特別條例」，特別預算初步匡列上限600億元，並將在疫情結束後推出「振興抵用券」，同時宣布口罩禁止出口及徵用政策，延長到4月底。

15日：空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。空軍司令部公布初期調查報告，初判因山區天氣驟變、雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進入雲中，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境（天氣、地形）與人因複合因素。

國外：

11日：菲律賓民航委員會（CAB）下令，基於「一個中國」政策，台灣包括在菲律賓對大陸、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境。

14日：菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）發表聲明說，菲國跨部門工作小組已決定解除對台灣的旅行禁令，立即生效。

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國內： 11日：陸委會宣布留台陸籍人士符合六項事由，可申請延後返陸，同時基於人道考量，今起陸配子女准許入境，但須居家檢疫14天。新制宣布5小時後，陸委會以「政策說明不清」為由，緊急再鎖關，強調陸

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