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威士特丹號郵輪 出現首名確診新冠肺炎病患

威士特丹號乘客確診 指揮中心：評估後適時發細胞簡訊

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
圖為5日駛離高雄港的威士特丹號郵輪。本報資料照片

郵輪「威士特丹號」遭多國拒絕入境，現停泊柬埔寨，當時柬國總理甚至沒戴口罩迎接乘客，今天卻有下船美籍乘客確診新冠肺炎陽性，現已抵達馬來西亞吉隆坡。

由於「威士特丹號」郵輪於2月4日曾停泊高雄港，當時有一千多名旅客下船觀光，指揮中心監測應變官莊人祥指出，將比照鑽石公主號處理模式，針對遊客行程進行疫情調查，找出密切接觸者如計程車司機等，也會評估是否需要發出細胞簡訊，提供相關民眾注意。  

該郵輪旅客共1458人，其中2名台灣人，其餘為外籍或中港澳人士。指揮中心日前表示，將允許2名台灣人入境，並將安排住院採檢。若檢驗陽性時，繼續住院隔離治療；若為陰性者，則返家自主健康管理14天。 

郵輪 馬來西亞
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