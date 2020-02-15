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居家檢疫輕症無法就診怎麼辦？18日邀各縣市擬SOP

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市居家隔離患者因皮膚病無法就診，無法委由他人代為拿藥，最後改到藥局買藥膏塗抹，圖為台中榮總推出取藥快速通關服務窗口，領慢性處方箋藥品民眾免進醫院。圖／台中榮總提供

台中市日前有一名居家檢疫個案因皮膚病請家人代為到診所拿藥，但因非本人，診所醫師無法看診、開藥，家人也因此無法代他領藥，最後只能改到藥局買藥膏塗抹。台中市衛生局長曾梓展說，目前僅慢性處方箋或緊急用藥方能委由他人代為領取，輕症則無法代為領藥，也有縣市已提供居家隔離、居家檢疫個案視訊看診，但作法不一；健保署將於18日邀集各縣市共商對策，擬定出一套標準作業程序。

中央流行疫情指揮中心公布，自2月6日起，自中港澳入境旅客，須居家檢疫14天，期間均由民政體系每天關懷1次，並不得外出，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定，處1至15萬元罰鍰；與確診個案有接觸者，須居家隔離14天，期間由衛生單位每天關懷2次且不得外出，運用智慧科技針對居家檢疫及居家隔離者進行定位，違反居家隔離者，依同法第48條規定處6到30萬元罰鍰。

台中市日前有一名居家檢疫個案被通報外出，經防疫人員追查發現，該名居家隔離患者沒有外出，而是因為皮膚病，委請家人代為到診所拿藥，但因診所醫師依規定，診治輕症患者，必須是持健保卡本人，不能委由他人，依規定不能看診、開藥，最後該居家檢疫個案只好請家人到藥局自行購買藥膏塗抹因應。

台中市衛生局長曾梓展說明，目前針對居家隔離、居家檢疫個案就醫部份，僅開放慢性處方箋或緊急用藥可委由他人代為領取，輕症則無法代為領藥，台中市已向中央請示如何因應；部份縣市著手規劃居家隔離、居家檢疫個案視訊看診，但作法不一，健保署將於18日邀集各縣市共商對策，擬定出一套標準作業程序。

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