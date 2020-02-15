新冠肺炎影響供應！FIAT暫關塞爾維亞工廠
飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）14日表示，由於中國大陸新冠肺炎疫情造成的供應商相關問題，暫時關閉在塞爾維亞的組裝廠。
FCA表示，「由於特定中國製零件的供應能力」，已經重新安排塞爾維亞南部克拉古耶瓦茨市製造廠的停工期，該工廠為小客車500L的生產地。
FCA發言人表示，停工將會影響音響系統的供應。該公司正在確保未來的供應充足，並計畫在2月底重新開始生產。
FCA執行長曼利（Mike Manley）上周表示，中國汽車零件交貨中斷，可能在未來二至四周威脅到歐洲一處工廠的生產。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言