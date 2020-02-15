新冠肺炎影響供應！FIAT暫關塞爾維亞工廠

飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）14日表示，由於中國大陸新冠肺炎疫情造成的供應商相關問題，暫時關閉在塞爾維亞的組裝廠。

FCA表示，「由於特定中國製零件的供應能力」，已經重新安排塞爾維亞南部克拉古耶瓦茨市製造廠的停工期，該工廠為小客車500L的生產地。

FCA發言人表示，停工將會影響音響系統的供應。該公司正在確保未來的供應充足，並計畫在2月底重新開始生產。

FCA執行長曼利（Mike Manley）上周表示，中國汽車零件交貨中斷，可能在未來二至四周威脅到歐洲一處工廠的生產。