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新冠肺炎衝擊 新加坡不排除經濟陷入衰退的可能性

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
新加坡總理李顯龍。新華社

聯合早報網報導2019新冠肺炎COVID-19疫情新加坡經濟的衝擊將持續幾個季度，李顯龍總理不排除本地經濟陷入衰退的可能性。

李顯龍14日上午特地走訪樟宜機場，探訪堅守前線崗位的機場員工，同時了解旅客人數下降對本地帶來的直接衝擊。 

李顯龍在一個多小時的訪問中，和近百名員工交流。在機場工作的計程車司機、櫃台人員、手推車管理員都指出，工作量在短短兩週內顯著減少。李顯龍鼓勵大家，並重申政府將在下週的財政預算案中宣布系列的援助措施，協助新加坡人渡過難關。

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