快訊

以小博大，野村克也的弱者戰略兵法

菲律賓今官員激辯 消息人士：即將解除對台灣旅行禁令

憂新冠肺炎去大醫院急診人變少 消防員：這樣是對的

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義基督教醫院急診，近期就診人數減少。記者卜敏正/攝影

新冠肺炎疫情影響，部分消防隊員發現，過去許多車禍輕傷患者送醫，總要求送大型醫院，但近來疑憂心大醫院急診感染風險大，傷患不再堅持大型醫療院所，大醫院急診人數明顯變少，醫護人員坦言「現在比較不會客滿了！」

受新冠狀肺炎疫情影響，近期嘉義市大型醫院急診就診人數明顯變少，聖馬醫院急診室主任陳鴻文表示，跟過年前比人數少3成左右，但仍呼籲民眾不要過度勉強硬撐，以免延誤病情。

嘉義基督教醫院急診近期也減少約3成患者，工作人員說明，過年期間許多人謠傳，嘉基醫院有新冠肺炎確診患者，從當時開始就診人數就少了，加上醫院急診門口搭起帳棚、 加強篩檢，讓許多人不敢到嘉基醫院就診。

據了解，嘉義市衛生局日前已訂定落實心管肺炎送醫機制，各消防隊若接獲通報，要後送因新冠肺炎隔離後就醫患者，或從中國大陸返台後有發燒疑似患者，應以衛福部嘉義醫院為優先應變醫院，若滿床後才改送嘉基、聖馬爾定及台中榮總嘉義分院。

「 不指定送大醫院是對的！」消防隊員表示，急救本來就應該落實檢傷丶輕重症及區域分流，就近送醫，許多患者或車禍傷者，不願接受消防員建議，總喜歡指定到嘉基、聖馬等大型醫院，甚至還有些「常客」，略有不舒服就叫救護車送醫，近期這類患者少了，甚至消防員表示要送嘉基，患者還主動問「能否轉送其他醫院？」

患者 新冠肺炎 嘉義
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

抽菸與染新冠肺炎有關 台大醫籲快戒菸

抗MERS藥物實驗成功 或有助治療新冠肺炎

消防車出勤遭撞翻 消防員1死4傷

好消息！高雄車禍重傷消防員昏迷指數上升

相關新聞

憂新冠肺炎去大醫院急診人變少 消防員：這樣是對的

受新冠肺炎疫情影響，部分消防隊員發現，過去許多車禍輕傷患者送醫，總要求送大型醫院，但近來疑憂心大醫院急診感染風險大，傷患...

寒流來襲 下周日全台天氣驟變

冷空氣今天下午升級成寒流。中央氣象局表示，寒流下周日影響全台，北台灣一早就會覺得冷，中南部午後也會開始降溫，下周日水氣較...

酒瓶裝酒精！台南隆田酒廠趕製75%防疫酒精 日產12萬瓶

「新冠肺炎」疫情延燒，因應民眾對殺菌酒精需求，台南隆田酒廠目前全力改換生產300cc小瓶裝75%殺菌酒精（防疫酒精），以...

媽祖託夢送情人節大禮 準阿嬤刮中百萬元

刮刮樂「2000萬超級紅包」在台中大里區一定發彩券行刮出100萬大獎，刮出大獎的是一位年約50多歲、快要當阿嬤的阮小姐，...

肺炎疫情砍單太嚴重 日月潭青年活動中祭長住優惠

繼溪頭森林園區祭出半價攬客之後，日月潭青年活動中心面對新冠肺炎疫情的大量「砍單」，今天也宣布推出2020日月潭森呼吸長住...

受新冠肺炎疫情波及 2020 IRONMAN 鐵人三項賽延至9月

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，不只全台大學及中小學延後開學，連民車舉辦的大型運動賽事，也受到波及，已知2020 ...

不只讓食品顏值加分！色素真的有存在的必要性

色素不是僅僅為了改變食品的顏色而已，還有各種功用，包括：美化食品色澤、保持食品色澤、使產品標準化、增加營養價值、增加產品辨識度等等。

Q2旅行團價 港澳日韓最多降3千

新冠肺炎疫情影響，旅行業全面受到衝擊，其中又以陸港澳出境團影響最大。旅行業品質保障協會說，受疫情影響，現在陸港澳團已經無...

高市鳳山小港等4區9萬戶注意 水公司公布21日停水

自來水公司今天日發布停水訊息，七區管理處表示，配合台電公司辦理「刀片型開關更換工程」等項工程，2月21日上午8點至晚間1...

唱KTV不適合戴口罩 消保處籲業者主動為消費者量體溫

因應疫情，各級學校延後開學，而電影院及KTV是年輕人偏好的娛樂場所，也成為學子面對這場「史上最長寒假」的去處之一。行政院...

華航官網設新冠肺炎專區 提供中英日3語言

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，中華航空於官網設立「新型冠狀病毒資訊服務專區」，備有中、英、日三種語言版本，提供旅客最新航班動態及第一手旅客須知訊息。

水利署啟動人工增雨 力保春耕用水無虞

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署副署長王藝峰今日表示，近日將把握這幾波鋒面報到時機進行人工增雨，跟老天爺要雨。目前水情會議評估，3月底前應供水無虞。已進入整田、育苗的春耕期，近來氣候變遷，梅雨鋒面何時報到較難掌握，又值枯水期，農田用水應節約。

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

相親「台積電主管vs傳產小開」怎選？ 網：要自由還是要錢

吃過雞蛋糕、喝過奶茶 你聽過「雞蛋糕奶茶」嗎？

全面抗疫！85度C即起28間門市送「次氯酸水」 民眾可自備容器索取

在好市多看到酒精棉片上架 她曝原因呼籲「不要買」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。