憂新冠肺炎去大醫院急診人變少 消防員：這樣是對的

受新冠肺炎疫情影響，部分消防隊員發現，過去許多車禍輕傷患者送醫，總要求送大型醫院，但近來疑憂心大醫院急診感染風險大，傷患不再堅持大型醫療院所，大醫院急診人數明顯變少，醫護人員坦言「現在比較不會客滿了！」

受新冠狀肺炎疫情影響，近期嘉義市大型醫院急診就診人數明顯變少，聖馬醫院急診室主任陳鴻文表示，跟過年前比人數少3成左右，但仍呼籲民眾不要過度勉強硬撐，以免延誤病情。

嘉義基督教醫院急診近期也減少約3成患者，工作人員說明，過年期間許多人謠傳，嘉基醫院有新冠肺炎確診患者，從當時開始就診人數就少了，加上醫院急診門口搭起帳棚、 加強篩檢，讓許多人不敢到嘉基醫院就診。

據了解，嘉義市衛生局日前已訂定落實心管肺炎送醫機制，各消防隊若接獲通報，要後送因新冠肺炎隔離後就醫患者，或從中國大陸返台後有發燒疑似患者，應以衛福部嘉義醫院為優先應變醫院，若滿床後才改送嘉基、聖馬爾定及台中榮總嘉義分院。

「 不指定送大醫院是對的！」消防隊員表示，急救本來就應該落實檢傷丶輕重症及區域分流，就近送醫，許多患者或車禍傷者，不願接受消防員建議，總喜歡指定到嘉基、聖馬等大型醫院，甚至還有些「常客」，略有不舒服就叫救護車送醫，近期這類患者少了，甚至消防員表示要送嘉基，患者還主動問「能否轉送其他醫院？」