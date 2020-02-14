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遙控無人機專章3月上路 屏府收集意見規畫場地

中央社 / 屏東縣14日電

為配合民用航空法遙控無人機專章將在今年3月31日施行，屏東縣政府今天表示，目前規畫有里港及高樹鄉等近河濱區域為飛行場域，持續收集意見，再增設適合場地供民眾使用。

縣府發布新聞稿表示，屏東縣境內有許多禁止或限制遙控無人機操作的區域，如交通部民用航空局高雄國際航空站空域範圍、恆春航空站、台灣電力公司第三核能發電廠及國防部所屬空軍屏東機場等。

縣府交通遊旅處指出，為因應今年3月31日新制遙控無人機管理法規實施，縣府現持續彙整縣境內相關中央單位禁止或限制遙控無人機飛行範圍資訊，並蒐集無人機協會、在地鄉公所相關意見，規畫適合遙控無人機飛行的場域，

交旅處表示，目前規畫有里港鄉和高樹鄉等近河濱區域為飛行場域，縣府除持續規畫尋覓更多可供民眾操作遙控無人機之場域外，也會檢視縣內遙控無人機活動情形，滾動檢視以正面表列方式公告開放遙控無人機飛行場域方式，或以負面表列公告不適合開放場地適宜性，以推廣屏東縣遙控無人機休閒活動及不影響民眾安全。

縣府指出，民眾如果有操作遙控無人機疑問，可聯繫民航局遙控無人機專辦（02-23496317）或縣府交通旅遊處（087320415-5110、5112）洽詢。

屏東縣政府 民航局 空軍
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