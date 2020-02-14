人潮擠爆部落 火箭觀光有潛力

晉陞太空科技公司研發的火箭「飛鼠一號」昨雖因天候不佳，風速過強發射終止。但地方期盼的商機已現端倪，前晚達仁、大武兩鄉旅宿一房難求，餐廳及超商生意好得不得了，商家樂賺觀光財，直說「過年也沒這麼好」。

飛鼠一號首次發射消息傳開後，各地民眾前天下午起聚集台東縣達仁鄉南田部落，希望能夠見證歷史畫面，由於達仁及鄰近大武兩鄉旅宿業不多，前晚臨時想住宿的民眾幾乎都訂不到房間，不少人乾脆睡在車上，餐廳也都客滿，廚房忙得不可開交，各超商也叮咚門聲響不停。

進入南田部落的省道台廿六線平時往來車輛少之又少，前晚卻擠得水洩不通，車輛停滿道路兩旁，昨天試射終止，眾人散去時還一度塞車。

「人多到嚇了一跳！」達仁鄉南田部落一間商家說，大家都是來一睹火箭風采，前天下午起大批人潮湧進部落，農曆春節連假也沒看過這麼多人，把馬路都塞爆了，前天到昨天早上，店內飲料幾乎都賣光，生意比平常好太多了。

大武鄉輔都旅社表示，晉陞昨天試射火箭，早在三天前房間就被預訂一空，前晚詢問電話還接不完，但沒有房間， 只能跟客人說抱歉。