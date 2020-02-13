「飛鼠一號」雖暫時飛不起來 但已先帶來觀光效益

晉陞太空科技公司研發自製的「飛鼠一號」今早首次試射受天候因素影響，導致系統異常，終止發射。雖然首射暫時飛不起來，卻已先帶來觀光效益，不僅昨晚達仁、大武兩鄉旅宿一房難求，餐廳及超商生意好得不得了。商家說：「過年也沒這麼好」。

「人多的有嚇了一跳！」達仁鄉南田部落一間商家說，大家都來一睹火箭風采，從昨天下午就有大批人潮進來部落，春節過年也沒看過這麼多人，把馬路都塞爆了，昨天到今天早上飲料幾乎都賣光光，生意比平常好太多了。

飛鼠一號首次發射消息傳開後，來自全國各地不少民眾昨天下午開始聚集南田部落，由於達仁及大武兩鄉旅宿業不多，昨晚想住宿的民眾幾乎都訂不到房間，不少人乾脆都睡在車上，餐廳也是客滿的情形，讓廚房忙得不可開交，超商也是叮咚門聲響不停。

大武鄉輔都旅社表示，今天13日試射火箭，早在3天前房間就已經預定客滿，到昨天晚上電話就接不完，這麼電話雖然很開心，但也只能說聲抱歉。