「飛鼠一號」混合燃料技術有市場競爭力

晉陞太空科技公司研發自製「飛鼠一號（HAPITH-I）」，是以原住民賽夏族對飛鼠稱呼來命名，HAPITH-I在英文則有快樂的意思，希望從部落出發，開啟台灣太空未來，帶動部落發展。

「飛鼠一號」長10公尺，直徑1.5公尺，發射重量約3噸的兩節式火箭，最大飛行高度為200至300公里，火箭體是屬於「微型火箭」，採用的是混合燃料合成橡膠及笑氣，也是顆環保火箭。

晉陞太空科技公司旗下目前兩款飛鼠系列火箭分別為HAPITH與HAPITH-I，未來，HAPITH-I試射成功後，將逐步研發飛鼠二、三、四、五號。

而飛鼠五號（HAPITH- V）將為晉陞太空科技公司計畫的商業輕型運載火箭，三節式火箭全長約20公尺，直徑2.2公尺，預計2020年底將進行首次試射，若試射順利，將可進入商業發射營運。

晉陞太空科技公司董事長陳彥表示，目前通訊大廠登記的衛星已有5萬顆，平均1顆衛星的壽命是5年，未來的5至10年內最少有5萬顆衛星須更換，只要有10%的市場，對台灣太空產業效益很大。

他強調，混合火箭成本只有傳統火箭的十分之一，相當有競爭力，他估計計畫成功進行的話，未來對台灣太空產業及帶動南田觀光產業每年將超過50億元。