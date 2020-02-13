國人自製飛鼠一號火箭終止試射 居民：比放核廢料好

國內民間晉陞太空科技公司自力研發的飛鼠一號火箭今天清晨試射，由於天候因素，試點火後，終止發射作業，未見火箭升空，讓南田火箭發射基地外的上千關心民眾遺憾，至於南田當地居民有人開心「試射失敗」，有人遺憾，但也有人期待下一次能成功，有村民說「這比放核廢料好」。

原定今天清晨6至7點發射的飛鼠一號火箭， 凌晨2點就有民眾趕到發射場附外等候，凌晨4點半，警方配合疏導群眾至距發射場方圓1公里外安全場域，

因發射前南田下著滂沱大雨，晉陞一度通知媒體6點會準時發射，但直到了6時56分，火箭才點火，但未見火箭升空，讓群眾與媒體一度以為「試射失敗」。

對於「發射失敗」，南田村村長高富源，很多人都很期待看到試成功，這次試試射政府很 支持，就是希望從試射累積經驗，試射不成功，很遺憾，也希望業者能盡快說明是什麼因素。

因南田一是台電最終核廢料貯存場遴選場址之一，今天飛鼠一號試射不成，有南田村民就說，試射不成，沒關係，下次再來，但至少南田設火箭發射場總比放核廢料好。

當地排灣族婦人陳桂英說，「很高興發射不成功，這是沒有得到祖靈應許，沒有得到祖靈的庇佑；最好不要有火箭基地，這裡是潔淨的山林，我的農田就在火箭場旁邊，原本都是有機的，萬一有汙染怎麼辦。」