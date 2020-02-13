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怵目驚心還是觸目驚心？ 學測國文科選項惹議

那些年斥資千萬的華麗主燈 結束後到哪去了？

新北燈會情人新天地 侯友宜化身達人帶路賞燈

文 / 新北市政府民政局 提供
浪漫噴水池。 圖／新北市政府民政局 提供

每年吸引百萬遊客的新北燈會，自2月7日點燈以來好評不斷，開幕第一個週末假日每日湧入逾15萬人次賞燈。今年燈會園區精心設計許多愛情元素，新北市長侯友宜也化身燈會達人，拍攝影片引領「愛神」夏語心和「邱比特」瑪麗一起逛燈會，並邀情人們盡情放閃。明(14)日就是西洋情人節，快和心上人一起造訪新北燈會情人新天地，還能打卡領限量100份的月老紅線、典藏咖啡券。

影片中，侯友宜市長熟門熟路推薦新北燈會花燈特色，與夏語心及瑪麗詼諧對話令人發噱。情人節將到來，侯市長也邀請有曖昧對象或情人的民眾一起到燈會共享浪漫夜晚，並打趣模仿日本青森睡魔「鎌倉五郎」招牌武術招式，逗趣表情讓現場笑聲不斷。

今年新北燈會特別為情人們打造網美級視覺花燈饗宴，只要在情人節當天到燈會園區浪漫造景拍照打卡，上傳至新北民政保平安臉書粉絲專頁，並於當日晚上7點至大會服務中心出示放閃照片，就有機會獲得限量100份三重先嗇宮月老加持的「月老紅線」和「咖啡兌換券」。

其中，有源源藍光律動的「浪漫噴水池」，閃亮爆表怎麼拍都漂亮；還有鑲嵌100顆Q版愛心的「新心相印」燈牆，色彩繽紛超吸睛；捷運三重站到燈會入口處更有七彩愛心燈廊，讓遊客入園就能走入愛情，也是情侶放閃勝地。

辰光橋「浪漫愛情燈廊步道」。 圖／新北市政府民政局 提供

另外，辰光橋也打造成「浪漫愛情燈廊步道」，有愛神邱比特燈飾、色彩繽紛的愛心和閃亮「LOVE」字樣，讓人宛如置身濃情蜜意的星光隧道。橋上還有閃光翹翹板、休閒遊憩空間，每個角落都是拍照打卡熱點，更可俯瞰整個燈會園區，讓人流連忘返、感情升溫，擁抱鼠不盡的幸福。

彩繪燈廊。 圖／新北市政府民政局 提供

而捷運局的三鶯線1:1全尺寸模型車周邊也設網美牆，並以紅、粉、白色等顏色營造情人節浪漫氣氛，歡迎情人們上車參觀拍照，搭乘幸福列車，前往幸福的下一站。

新北燈會唯美浪漫氛圍，情人們可在此盡情放閃，無論是拍照打卡，或是共同體驗客家、原住民文創DIY讓感情升溫，或是露天咖啡座品咖啡賞璀浪漫燈海，都將為2020情人節留下最難忘回憶。另外，賞燈別忘了多加留意自身和伴侶健康，或向穿著背心的工作人員洽詢使用手部消毒酒精，保護自己也體貼別人，共同營造幸福又安心的新北燈會園地。(廣告)

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