「飛鼠一號」系統異常 試射最後一刻終止發射

眾所矚目的民營運載探空火箭「飛鼠一號（HAPITH-I）」，今天清晨6點從台東縣達仁鄉南田村試射升空，不過，卻因系統異常，火箭未順利試射出去，以失敗作收。晉陞太空科技公司表示，試射本來就有失敗風險，將會進一步改善檢討。

晉陞太空科技公司表示，發射程序到最後一刻準備發射時，發現系統訊號異常，故終止發射程序。

清晨6點時間一到，垂直發射架緩緩放下與火箭分離，現場近千民眾及媒體屏氣凝神，緊盯著發射架上的火箭等待點火升空，但現場雨勢持續不斷，只見工程人員不時來回在發射架下，檢查相關設備，直到6點57分，現場警鈴聲大作，現場民眾頓時歡呼聲四起，準備拍下歷史性的一刻。

不過，聽到點燃火箭發出的聲響持續20秒後，火箭卻未能升空，最後收起發射架。「奈阿ㄋㄟ！」、「不會吧！可惜了」原本民眾期待順利升空的心情，立馬變成失望聲。有人遠從台北而來，站在雨中淋了3個小時，也有人從昨天下午等待，為的就是等這一刻。

「能夠發射升空已經是很大的突破了。」台北大學生吳志豪表示，雖然試射沒有成功，他對於國內發展太空科技已經很不容易了，更何況這次又是在自己國家領土上發射，他個人感到驕傲，也對國家發展太空科技有信心，相信經過這次試射後，下次一定成功。

另南田部落楊姓民眾說，「好可惜！可是受到大雨影響吧。」大家都很希望能順利發射出去，結果沒能如願，不過，等待也是值得啦，因為從來沒有這麼多人來到部落裡看火箭，可以預見未來帶給部落的發展。

晉陞太空科技公司董事長陳彥升表示，今天早上海邊風切非常大，導致系統訊號異常，自然必須終止程序，不過，火箭有順利點燃，對公司團隊而言就已經是一種收穫，接下來將對這次試射進行分析，檢討相關數據報告後，1、2個月的時間再持續研製火箭。