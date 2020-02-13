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新冠病毒恐與流感混合感染 陸專家籲接種疫苗

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸專家警告，新冠病毒與季節性流感可能存在混合感染現象，恐對疫情防控帶來干擾，呼籲民眾即便現在接種流感疫苗，仍然有「亡羊補牢」的作用，對未來整體疫情防控也極有裨益。（新華網）

廣州市公共衛生專家最新發表的論文警告，大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控正進入關鍵時期，與此同時，目前疫情嚴重的中國南方城市又將進入季節性流感高發季節，新冠病毒與季節性流感可能存在混合感染現象，恐對疫情防控帶來干擾，呼籲民眾可考慮接種流感疫苗。

根據廣州日報報導，「中華預防醫學雜誌」線上最新發表由廣州市胸科醫院副院長李鐵剛、大陸國務院特殊津貼專家王鳴撰寫的論文：「在抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情同時警惕季節性流感的疊加效應」。

論文稱，根據疾病監測資料，與新冠肺炎一起即將進入流行季節的還有其他呼吸道傳染病，如流感病毒、副流感病毒、腺病毒、人偏肺病毒等，其臨床表現與新冠肺炎有相似之處，難以通過臨床表現、胸部影像學鑒別。

這些呼吸道病毒混雜在新冠肺炎疫情中，既干擾疫情防控，也威脅大眾的健康安全，防控稍有怠懈恐造成突發事件。王鳴指出，「這其中，流感病毒尤需引起我們警惕。」

根據世界衛生組織報告，流感每年可導致5%~10%的成人和20%~30%的兒童發病。亦即，在流感季節，每10人至少就有1人感染流感。流感病毒可以引起嚴重併發症如重症肺炎或合併其他細菌感染，並導致死亡。全球每年流感流行可導致65萬例死亡。

值得注意的是，大陸流感流行高峰季節呈現南北差異，北方地區出現在秋冬季節，南方地區出現在春夏季節。目前，大陸新冠肺炎疫情嚴重的省份主要集中在南方，如湖北、廣東、浙江、湖南等省份的城市，而這些城市又即將進入流感高發季節，預計將持續到7至8月。

因此，論文作者認為，當前應最大限度減少人群流感發病，以緩解對新冠肺炎防控的混雜和干擾，當前仍可探討推動流感疫苗接種的可行性與可能性。

王鳴表示，尤其是南方城市居民，因流感流行高峰出現在春夏季節，現在接種流感疫苗仍然有「亡羊補牢」的作用，對未來整體疫情防控亦極有裨益。

報導稱，專家通過回顧SARS期間的資料發現，2003年1月下旬至2月中旬，廣州SARS進入病例快速增長階段，同期的發燒、伴咳嗽/咽痛病例中，流感病毒分離陽性率為5%，SARS流行年度全年流感病毒分離陽性率達13%。

由此可推測，新冠肺炎與季節性流感也可能存在混合感染現象，或同時感染、或短期內先後感染，而合併感染的病例，其臨床表現可能更重，病程更長。

因此，專家也認為，在對呼吸道病例排查過程中，若檢測到季節性流感病毒陽性，需要進一步檢測新冠病毒。即便新冠病毒檢測陰性，對於特殊病例，如密切接觸者、流行區域活動史人員等，也應持續觀察14天，並在觀察結束時再次進行新冠病毒檢測。

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