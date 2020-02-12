快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

吳新興訪世總 關心全球臺商防疫情形

聯合新聞網 / 台北訊

2019新型冠狀病毒武漢肺炎、Covid-19）疫情持續蔓延，全球僑臺商都面臨挑戰，僑務委員會委員長吳新興11日特地率領副委員長高建智及僑商處處長張淑燕等人拜訪世界臺灣商會聯合總會（世總），關心各地僑臺商的運作狀況及防疫情形。

吳新興表示，世總長久以來是海外僑胞當中的重要力量，支持國家不遺餘力，隨著新型冠狀病毒疫情持續嚴峻，各地商會運作都備感困難。他呼籲每位僑臺商都必須好好照顧身體，用嚴謹的態度面對疫情，也期盼世總穩定軍心，帶領全球臺商平安度過困境。

世界臺灣商會聯合總會總會長施至隆表示，過去一周，疫情變化快速，各地臺商每天都繃緊神經，為因應疫情，世總除了延期舉辦大型活動，也成立危機處理委員會，協助因疫情在各國面臨出入境困難的臺商。另外，臺灣口罩持續供不應求，施至隆指出，世總已經積極安排從印尼及印度等地進口口罩，希望緩解政府防疫壓力，也為國家盡一份心力。

吳新興肯定世總愛護國家的心意，他強調僑胞的力量就是國家的力量，期盼僑臺商協助政府戰勝挑戰。

當天與會世總幹部成員除了總會長施至隆，還包含世總副總會長吳孟宗及張崇斌、財務長蔡秀春，以及擔任世總秘書長的新科立委邱臣遠。

世界臺灣商會聯合總會成立於民國83年，成員涵蓋75個國家及地區，設有6個洲際總會及187個地區商會，會員總計約4萬餘家臺商企業。來自新加坡的施至隆於108年9月代表亞洲地區擔任世界臺灣商會聯合總會第26屆總會長職務。

圖說１：吳新興（右一）及施至隆（左一）針對各地臺商防疫情形深入交流。圖片提供／僑委會

圖說２：吳新興（前排中）偕僑委會同仁與世界臺灣商會聯合總會幹部成員合影。圖片提供／僑委會

疫情 吳新興 僑委會 2019新型冠狀病毒 口罩 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

桃園男子竄改防疫資訊 刑事局依法送辦

蔡總統：考量國內防疫優先 撤回陸配子女入境方案

影／防疫物資大缺 台塑將捐45噸漂白水助高雄抗疫

韓國華僑協會訪僑委會 感謝協助爭取來臺設籍

相關新聞

《我們的搖滾樂》：熱門音樂、合唱團 怎麼來的？

迎進入這本《我們的搖滾樂》。你會發現另一個更怪的「新」世界：一段20世紀1950年代到1980年間，「搖滾樂」在台灣被引入、改造及並產生影響的早期故事。

晉陞明發射測試火箭

我國第一家民營火箭公司晉陞去年底擬在台東發射火箭，因居民不同意，發射基地地目不符規範。晉陞本周重提新的發射時程，明天清晨6時發射測試火箭。科技部次長謝達斌表示，科技部全力推動新興的太空等高科技產業，但業者要守法。

晉陞明上午6點發射火箭 科技部籲業者要守法

我國第一家民營火箭公司晉陞去年底擬在台東發射火箭，但受當地居民反彈，發射基地登記的地目也傳出不符規範。晉陞本周再提新的發...

獨／陳時中指搭飛機感染風險高 桃機客量今瞬減一半

防堵新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，搭飛機容易長時間與新冠肺炎感染者共處同一密閉空間，...

U值媒／買口罩成運動？別讓恐懼先擊垮了我們

而且病情逐漸好轉，台灣尚未出現大規模的社區群聚感染，只要你不是醫療人員，不要去人多的地方，自己沒有任何感冒症狀，基本上是不需要戴口罩的，儘管具有醫療專業的醫生都這樣公開喊話了，大家還是一窩蜂的搶買口罩，畢竟一片只有區區幾塊錢的口罩，大家都買得起，天曉得過一陣子台灣的疫情會不會失控，先買先贏，所以你會發現，成天待在家不用上班的老人也搶著買，家裡已經有好幾盒口罩的也搶著買。依照台灣口罩工廠的產能，就算24小時產能全開，也沒有辦法應付這樣的需求。

菲律賓吃人夠夠！ 七件事告訴台灣人要硬起來

菲律賓政府為遏制新型冠狀病毒肺炎，10日宣布擴大旅遊禁令，除了中國與港澳旅客，連台灣旅客也禁止入境！菲律賓官員表示，世界衛生組織認定「台灣是中國的一部分」，菲國遵守「一個中國」政策，將禁令擴及台灣，包括過去14天有台灣旅遊史的人士也禁止進入菲國。禁令一出，原要入境菲律賓的台灣旅客都被原機送回，讓國人跳腳，但菲律賓這類荒謬行徑不是新鮮事，歷年來可謂屢見不鮮。

國造火箭明晨試射 居民疑慮猶存

晉陞太空科技公司研製、台灣第一支國人自製探空火箭「飛鼠一號」預計明天清晨六點在台東縣達仁鄉南田試射。但先前因發射基地事前未向台東縣政府申請，引發部落反彈，行政院東部辦公室昨邀原民會、縣政府、達仁鄉公所及村民代表與晉陞公司協調。東辦副執行長洪宗楷表示，中央希望給晉陞一個試射機會。

科技部澄清：火箭「飛鼠一號」非國研院研究計畫

去年預計在台東南田部落試射的火箭「飛鼠一號」，經過與部落居民溝通，以及中央跨部會協助，確定在13日清晨6時發射。但國家實...

韓國華僑協會訪僑委會 感謝協助爭取來臺設籍

韓國華僑協會聯合總會一行10人，10日在會長李寶禮的率領下拜會僑務委員會，由委員長吳新興親自接見，副委員長高建智與僑民處處長陳世池皆陪同傾聽僑民心聲。韓國華僑協會特別對僑委會表達謝意，感謝僑委會排除困難，協調內政部移民署成功幫助第一批韓華爭取來臺設籍的長年問題。

武漢肺炎影響農產銷售 農委會媒合電商平台

農委會國際處今天表示，由於武漢肺炎疫情影響消費行為，13及14日將舉辦擴大電商銷售國產農產媒合會，目前已有部分電商業者開...

高市飛躍一百滿天星計畫 送青年公教出國進修

為拓展高雄市在地青年及公務員（公教警消）國際視野，高市府今提出「飛躍一百，滿天星計畫」，計畫内容分2階段進行，提供高雄市...

新北環狀線1月31日正式通車 免費搭乘一個月

新北環狀線1月31日上午10點，於十四張站舉辦通車典禮，除新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、交通部長林佳龍以及總統蔡英文等人出席外，亦邀請參與捷運環狀線推動的首長參與。新北環狀線從1月19日開始試乘，累

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

影／陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

影／無懼新冠肺炎！印尼人照吃蝙蝠肉：這裡沒疫情

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。