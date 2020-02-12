吳新興訪世總 關心全球臺商防疫情形

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎、Covid-19）疫情持續蔓延，全球僑臺商都面臨挑戰，僑務委員會委員長吳新興11日特地率領副委員長高建智及僑商處處長張淑燕等人拜訪世界臺灣商會聯合總會（世總），關心各地僑臺商的運作狀況及防疫情形。

吳新興表示，世總長久以來是海外僑胞當中的重要力量，支持國家不遺餘力，隨著新型冠狀病毒疫情持續嚴峻，各地商會運作都備感困難。他呼籲每位僑臺商都必須好好照顧身體，用嚴謹的態度面對疫情，也期盼世總穩定軍心，帶領全球臺商平安度過困境。

世界臺灣商會聯合總會總會長施至隆表示，過去一周，疫情變化快速，各地臺商每天都繃緊神經，為因應疫情，世總除了延期舉辦大型活動，也成立危機處理委員會，協助因疫情在各國面臨出入境困難的臺商。另外，臺灣口罩持續供不應求，施至隆指出，世總已經積極安排從印尼及印度等地進口口罩，希望緩解政府防疫壓力，也為國家盡一份心力。

吳新興肯定世總愛護國家的心意，他強調僑胞的力量就是國家的力量，期盼僑臺商協助政府戰勝挑戰。

當天與會世總幹部成員除了總會長施至隆，還包含世總副總會長吳孟宗及張崇斌、財務長蔡秀春，以及擔任世總秘書長的新科立委邱臣遠。

世界臺灣商會聯合總會成立於民國83年，成員涵蓋75個國家及地區，設有6個洲際總會及187個地區商會，會員總計約4萬餘家臺商企業。來自新加坡的施至隆於108年9月代表亞洲地區擔任世界臺灣商會聯合總會第26屆總會長職務。

圖說１：吳新興（右一）及施至隆（左一）針對各地臺商防疫情形深入交流。圖片提供／僑委會

圖說２：吳新興（前排中）偕僑委會同仁與世界臺灣商會聯合總會幹部成員合影。圖片提供／僑委會