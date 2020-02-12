獨／陳時中指搭飛機感染風險高 桃機客量今瞬減一半

防堵新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，搭飛機容易長時間與新冠肺炎感染者共處同一密閉空間，感染風險高，建議國人近期沒有必要，「不要搭乘飛機」。今天上午桃園機場旅運人次瞬減一半，機場冷冷清清、空空蕩蕩。桃機公司證實，今天桃機運量剩下6.5萬人，是平日12萬人次的一半。桃機指出，若營運持續減少，恐衝擊三航廈建設。

根據桃園機場統計，平常桃機客量約12萬人次，受到武漢疫情肺炎影響，中港澳、東南亞等國的航班取消、入出境人數減少等因素，客量人數持續減少，本周一開始約減到三成，不過，今天桃機旅運人次瞬間減少一半，只剩下6.5萬人。業界指出，陳時中昨天的發言可能已經發酵，讓要出國的國人更加警覺。

航空方面因應疫情已經陸續取消航班，華航昨再宣布，今明取消高雄馬尼拉航班，桃園馬尼拉每日兩班減為一班。長榮方面，台北馬尼拉由每日三班調整為每日二班，台北宿霧仍維持每日一班。

雙盈國際旅行社總經理吳德倫表示，現在國人都已經盡量避免出國，昨天陳時中一言，警告搭飛機感染風險高，更加減少搭機意願，對於觀光業來說，也等於是讓觀光業先「下課」。

桃園機場總經理林祥生證實此事，他表示，昨天、前天運量還在8萬人次左右，約比正常少了近三成，今天確實只剩下6.5萬人，僅剩下平常標準12萬人次的一半而已。他說，這可能也顯示很多人聽到陳時中的呼籲，真的取消了班機，機場出入境區域也顯得特別冷清。

至於若影響持續擴大，桃機可能會面臨的衝擊？林祥生表示，對桃機來說，收入會明顯減少，面臨營收嚴重下滑的風險，他表示，桃機必須要協助航空公司、機場免稅店、商店大街等的紓困計畫，但面對這波疫情影響，桃機公司本身也可能要被紓困，否則可能衝擊民航作業基金上繳、地方回饋基金、以及第三航廈建設與維護。