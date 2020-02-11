韓國華僑協會訪僑委會 感謝協助爭取來臺設籍

韓國華僑協會聯合總會一行10人，10日在會長李寶禮的率領下拜會僑務委員會，由委員長吳新興親自接見，副委員長高建智與僑民處處長陳世池皆陪同傾聽僑民心聲。韓國華僑協會特別對僑委會表達謝意，感謝僑委會排除困難，協調內政部移民署成功幫助第一批韓華爭取來臺設籍的長年問題。

旅韓華僑由於未在臺灣設戶籍而無法享受與臺灣同胞同樣的免簽證待遇，長期飽受不少苦楚。對此，吳新興表示，韓華無戶籍的問題已經拖延了半個世紀，在僑委會及移民署的努力下終於有所進展，中華民國政府十分關心旅韓華僑，僑委會也會循序漸進的再與各部會協商研議，繼續捍衛韓華權益，解決此一歷史遺留下來的老問題。

李寶禮感謝僑委會長期以來對韓華的關心，讓第一批旅韓華僑一圓數十年的心願領取臺灣身分證，接下來也希望僑委會能繼續協助，期盼第二批名單能盡快通過，讓配偶與旅韓華僑後代也能在臺設籍。

對此，副委員長高建智回應，相關事宜牽涉層面複雜，僑委會會積極與相關業務主管單位協調，近日也已安排與內政部移民署研商後續作法。他指出，韓華長期支持中華民國臺灣，政府非常感謝大家，僑委會也會努力服務大家。

為了保障韓華入出國權益，僑委會與入出國及移民相關業務主管機關多次協調研商，現階段無涉修法的情況下，先依「入出國及移民法」規定的「對國家、社會有特殊貢獻，或國內所需專業人才」辦理，先行受理曾任或現任僑務榮譽職人員的申請，未來將視其推動情形逐步擴大適用範圍。