火箭場解套？等中央法令出爐 違建不再開罰

晉陞太空科技公司在台東原住民保留地南田部落建造火箭發射基地，因事前未向台東縣政府申請，遭開罰四十萬元；後來中央出面解套，由科技部主導擬定法源依據。台東縣政府昨天表示，在科技部法源公布實施前，不會再對晉陞開罰，後續就待科技部擬定的法令內容再決定。

台東縣府地政處指出，晉陞科技在南田部落建造火箭發射場共有兩筆土地，一是農牧用地、一是林地，合計九點九公頃，都是原住民保留地。因晉陞邀請地主入股，取得土地使用權，地主是原住民，不受原基法廿一條部落諮商同意權規範，因此當初引發最大爭議的「違反部落諮商同意權」問題已不存在。

外界質疑晉陞兩筆地近十公頃，未經環評程序即建造火箭發射基地，恐成台東美麗灣飯店案翻版；地政處指出，這還是要等科技部擬定法源依據出爐後，才能根據晉陞公司提報的興辦事業計畫內容，決定是否要做環評；現在連計畫書都沒有，無從討論要不要環評。

縣府地政處表示，晉陞對於在農牧用地及林地開發建築火箭基地，未向縣府提出申請，解釋不是不向縣府申請，而是不知該向誰提出申請。

對於晉陞南田火箭發射場違建部分，台東縣政府已開罰兩次，共罰款四十萬元，並限期今年一月卅一日改善（業者需自行拆除）；但期限屆滿並未拆除，縣府本打算連續開罰，甚至不排除擇日強制拆除火箭基地建築，但在中央出面相挺後，縣府態度軟化。

台東縣府表示，業者在期限前向科技部提出合法化請求，也算是在限期內完成改善動作。未來會不會再針對晉陞違建部分開罰，地政處說，一切等科技部訂出法令，看內容再研究。