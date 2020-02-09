聯合報一周大事2/2~2/8
國內：
2日：為避免武漢肺炎發生校園群聚，中央流行疫情指揮中心宣布，高中以下學校延後兩周、2月25日才開學，暑假延至7月15日開始。勞動部也宣布，家長可在防疫期間申請防疫照顧假，雇主應予准假，且不可視為缺勤、影響全勤。
6日：口罩實名制上路。中央流行疫情指揮中心4日宣布，口罩實名制6日上路，民眾須持健保卡到6000多家健保特約藥局，使用健保卡插卡購買，7天僅可購買2片，2片價格10元。
7日：中央流行疫情指揮中心宣布，2月10日起中港澳直航客運班機，僅剩北京、上海、廈門、成都、港澳可往返，經中港澳轉機得入境我國者，需居家檢疫兩周；海運方面，小三通客運船班將從2月10日停航。
8日：陸委會宣布，2月10日起暫停兩岸海運客運直航航線及航班，視疫情狀況再評估復航。
國外：
7日：首批對武漢肺炎發出警訊的「吹哨者」、現年34歲的武漢市中心醫院眼科醫師李文亮，因感染新型冠狀病毒，7日凌晨2時許過世。面對輿情沸騰，中共中央宣布國家監察委員會調查組赴武漢展開全面調查。
8日：8日凌晨起大陸一線城市廣州、深圳、天津進入「半封城」狀態。全大陸已有遼寧、江西、湖北、安徽進入「封省」狀態、80個城市進行「社區封閉式管理」。台灣也正式將廣東省列入一級流行地區。
8日：新型冠狀病毒肺炎疫情俗稱「武漢肺炎」，大陸國務院8日召開記者會，宣布將其命名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文名為「Novel coronavirus pneumonia」，簡稱「NCP」。
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