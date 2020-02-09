聯合報一周大事2/2~2/8

武漢肺炎疫情延燒，大陸民眾暫緩來台，因國內醫院看護以陸配居多，許多陸配因春節返鄉後回不了台灣，要不就是日前回來了但要居家檢疫十四天，加上疫情引發國內看護不想進醫院排班，近日醫院看護量減少五成，有住院病患家屬反映請不到看護，找看護得排隊。

2020-02-08 00:43