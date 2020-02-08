寶瓶星號化學兵到場做最壞打算 醫事司：值得白忙一場

寶瓶星號檢疫完成，歷經9個小時「不可能的任務」，中央疫情指揮中心早已做好最壞打算，連化學兵都到場警備，就怕這場海上防疫戰出現陽性確診個案，還好最後全船陰性，是最好的結局，醫事司司長石崇良笑著說，「真的是白忙一場」，但「白忙一場」才是真正的好消息。

「寶瓶星號」郵輪昨中午12時停靠基隆港西3碼頭，船上本國籍家外國籍旅客共1,738人、船員776人，船醫7日檢測無人發燒。指揮中心派25名醫檢人員，包含6名醫師及8名護理人員登船檢疫，歷經9小時確定128採檢者全數陰性。

對面千名乘客，我國檢疫量能決戰時刻，中央疫情指揮中心以「一陽性全員留船，全陰性才可離船」原則，動員360人採檢、送檢和檢驗，迎戰海上防疫戰。衛福部醫事司司長石崇良表示，其實現場連化學兵、港警及保安警察都到現場警備，最好最壞打算。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，動用360人協助，除中央流行病疫情指揮中心外，還包含海關、移民署、動植物防檢局、港務公司、航港局、海巡署、基隆港警總隊、基隆港務消防隊、基隆市衛生局、國軍、船代公司單位。

石崇良說，團隊不斷沙盤推演，就怕出現任何一例陽性個案，就要做最壞打算，要謝謝很多單位。強調任何篩檢過程是最寬鬆的標準，即使是船醫有檢驗過，但只要有症狀就會成為採檢對象，還好全數陰性。「雖然是白忙一場，但這是好消息。」

中央疫情指揮中心執行官、疾管署署長周志浩說，除了大家在港口看到的人員外，還有一群實驗室的同仁默默為這次海上防疫站付出，實驗室採取最嚴謹、最精準的檢驗模式，這次陰性結果是真正的陰性結果。