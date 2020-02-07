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國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

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北北基居民限定 你收到國家級簡訊了嗎？

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心因應武漢肺炎首度發送細胞簡訊。記者陳雨鑫／攝影

你收到國家級簡訊了嗎？中央流行疫情指揮中心今天於晚間7點45分發送細胞簡訊，提供鑽石公主號旅客的旅遊史，給北北基居民，呼籲民眾若有到這些地點，應自主健康管理，以及留意是否有發燒或呼吸道症狀。

鑽石公主號郵輪確診人數達61人，中央流行疫情指揮中心表示，鑽石公主號曾於1月31日的早上6點到傍晚5點半停靠基隆港，且有旅客下船觀光。

目前疾管署已組成調查小組，並於昨日完成初步疫調，了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等，並進行接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等；對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14天居家隔離及健康監測。

此外，指揮中心亦將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾經於1月31日前往北北基地區重要景點(如：基隆廟口、九份、台北101、西門町等)之民眾進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

另針對預計明天靠泊基隆港的寶瓶星號郵輪，疾管署將執行登船檢疫，除了請旅客確實填寫健康聲明卡外，並由檢疫人員進行發燒篩檢及健康評估，對於有症狀或有中國大陸旅遊史者，當場採檢送驗；同時全船人員暫留船上等待檢驗結果；若有陽性個案，則全船人員進行留船隔離。

中央流行疫情指揮中心因應武漢肺炎首度發送細胞簡訊。記者陳雨鑫／攝影

基隆港 發燒
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