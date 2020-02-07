北北基居民限定 你收到國家級簡訊了嗎？

你收到國家級簡訊了嗎？中央流行疫情指揮中心今天於晚間7點45分發送細胞簡訊，提供鑽石公主號旅客的旅遊史，給北北基居民，呼籲民眾若有到這些地點，應自主健康管理，以及留意是否有發燒或呼吸道症狀。

鑽石公主號郵輪確診人數達61人，中央流行疫情指揮中心表示，鑽石公主號曾於1月31日的早上6點到傍晚5點半停靠基隆港，且有旅客下船觀光。

目前疾管署已組成調查小組，並於昨日完成初步疫調，了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等，並進行接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等；對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14天居家隔離及健康監測。

此外，指揮中心亦將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾經於1月31日前往北北基地區重要景點(如：基隆廟口、九份、台北101、西門町等)之民眾進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。